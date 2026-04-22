무령왕릉보다 100년 앞선 백제 벽돌고분 있다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

무령왕릉보다 100년 앞선 백제 벽돌고분 있다

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2026-04-22 01:03
수정 2026-04-22 01:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

교촌리 벽돌무덤, 4세기 무렵 제작

이미지 확대
충남 공주시에 있는 ‘교촌리 벽돌무덤’ 발굴 현장 모습. 국가유산청 제공
충남 공주시에 있는 ‘교촌리 벽돌무덤’ 발굴 현장 모습.
국가유산청 제공


충남 공주시 교동에서 발견됐던 백제 고분인 ‘교촌리 벽돌무덤’이 무령왕릉보다 100년 이상 앞서 만들어졌을 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

국가유산청 국립문화유산연구원은 교촌리 벽돌무덤의 벽돌을 분석한 결과, 이 벽돌이 최소 4세기 말 이전에 제작된 것을 확인했다고 21일 밝혔다. 연구원은 석영 또는 장석이 빛에 노출됐을 때 발생하는 신호(루미네선스)를 이용해 무기물(토기·기와·벽돌 등)의 연대를 측정하는 광여기루미네선스(OSL) 연대측정 기법을 사용해 이같은 결론을 도출했다.

연구원에 따르면 교촌리 벽돌무덤은 백제의 대표적인 벽돌무덤인 무령왕릉과 송산리 6호분보다 100년 이상 앞서 조성됐을 수 있다. 그동안 이 무덤은 다른 벽돌무덤과 마찬가지로 백제가 웅진(공주시)에 도읍했던 475~538년 사이에 조성된 것으로 추정됐다. 다만 고고학계에선 좀 더 많은 연구 결과가 필요하다며 신중한 분위기다. ﻿

윤수경 기자
2026-04-22 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로