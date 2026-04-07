“최고의 부자보다 최고의 기부자”

박현주 미래에셋 회장 ‘통 큰 기부’

16년째 배당금 전액 총 347억 환원

이미지 확대 박현주 미래에셋그룹 회장 닫기 이미지 확대 보기 박현주 미래에셋그룹 회장

2026-04-07 23면

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박현주 미래에셋그룹 회장이 2025년도 미래에셋자산운용 배당금을 사회 환원을 위해 전액 기부한다. 2010년부터 16년째 이어온 ‘통 큰 기부’로 누적 기부액은 347억원에 달한다.6일 미래에셋그룹에 따르면 박 회장은 2008년 임직원들에게 “2010년부터 배당금 전액을 젊은 세대를 위해 사용하겠다”고 밝힌 뒤 미래에셋에서 받은 배당금을 꾸준히 사회에 환원하고 있다.이번 기부금은 미래에셋그룹 공익법인을 통해 인재 육성 사업에 활용될 예정이다. 미래에셋박현주재단과 미래에셋희망재단은 장학사업과 청소년 교육 프로그램, 글로벌 문화체험 등 다양한 활동을 통해 국내외 미래세대를 지원하고 있다. 2025년 말 기준 두 재단의 누적 사회공헌 사업비는 1127억원에 이른다.박 회장은 “최고의 부자보다 최고의 기부자가 되겠다”는 신념 아래 나눔을 꾸준히 실천 중이다. 특히 과학 기술 발전과 청년 인재 육성 등 미래 경쟁력과 직결되는 분야에 지원을 통해 기업의 사회적 역할 확대에 힘을 쏟고 있다.