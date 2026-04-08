농심, 러시아 법인 설립…‘‘유라시아 라면 로드’ 거점

이미지 확대 농심 해외법인 분포도. 농심 제공 닫기 이미지 확대 보기 농심 해외법인 분포도. 농심 제공

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농심이 러시아 법인을 설립하며 글로벌 영토 확장에 속도를 낸다.농심은 오는 6월 러시아 모스크바에 현지 판매법인 ‘농심 러시아’(Nongshim Rus LLC)를 설립한다고 8일 밝혔다. 2025년 3월 네덜란드에 유럽 법인을 설립한 지 1년 3개월 만의 신규 법인이다.글로벌 시장조사기업 유로모니터에 따르면 러시아 라면 시장은 2021년부터 2030년까지 연평균 10%대의 높은 성장률을 기록하며, 약 10억 5000만 달러(약 15조원) 규모까지 확대될 것으로 전망된다. 특히 최근 K팝과 드라마 등 한류 열풍으로 한국산 라면에 대한 선호도가 높아지고 있다. 지난해 러시아의 한국 라면 수입액은 5200만 달러로 전년 대비 58% 성장했다.농심은 현지 라면 시장의 주류를 차지하는 중저가 제품(70~100루블·약 1300~1900원)과 차별화된 프리미엄 시장(200루블 이상)을 적극 공략하며 성과를 창출한다는 계획이다.농심 러시아 법인은 수도 모스크바에 설립된다. 농심은 법인을 통해 러시아 경제력의 70% 이상이 집중된 서부 시장을 우선 공략하고, 현지 업체를 통해 중부와 극동 권역으로 범위를 넓힌다는 전략이다.영업망 확장을 위해 러시아 전역을 아우르는 대형 유통사인 X5, 마그니트(Magnit) 등에 제품 입점을 늘리고, 지역별 유력 유통망을 발굴해 소비자 접점을 넓힌다. 또한 오존(Ozon), 와일드베리즈 등 러시아 대표 이커머스 업체에 공식 브랜드관도 구축한다.제품 공급은 올 하반기 완공 예정인 부산 녹산 수출전용공장이 역할을 맡을 예정이다. 신라면과 너구리, 김치라면 등 현지 선호 제품 공급을 늘리고 신라면 툼바·신라면 김치볶음면 등 신제품을 빠르게 선보일 계획이다.러시아 법인은 향후 러시아와 경제적으로 긴밀히 연결된 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 CIS(독립국가연합) 주요 국가로도 영업망을 넓히며 중앙아시아 시장 공략의 핵심 허브 역할을 수행한다는 방침이다.농심 관계자는 “러시아는 유럽과 아시아를 잇는 요충지이자 라면 소비량이 급증하는 매력적인 시장”이라며 “러시아 법인을 통해 러시아는 물론 CIS까지 농심의 영토를 확장해 오는 2030년까지 법인 매출 3000만 달러를 달성하겠다”고 말했다.