천안 K-컬처 박람회 ‘단체관광 인센티브’ 신설

박람회 단체객 유치 여행사에 지급
숙박 1인당 최대 4만 2000원 지원
천안시는 ‘체류형 관광도시’ 조성을 위해 단체관광객 유치 인센티브 지원사업을 신설했다고 8일 밝혔다.
이번 사업은 9월 열리는 ‘2026 천안 K-컬처 박람회’를 앞두고 당일치기 위주 지역 관광 구조 개선을 위해 추진된다.
지원 대상은 박람회 기간을 포함해 8월 30일부터 9월 9일 사이 단체관광객을 유치한 전국의 등록 여행사다.
외국인 단체(10명 이상) 유치 시 당일 관광은 1인당 2만 5000~3만 5000원, 숙박 관광은 최대 4만 2000원까지 지급한다.
내국인 단체(20명 이상)는 당일 1만 2000~1만 4000원, 숙박 2만 6000~2만 8000원을 지원받을 수 있다.
천안 지역 관광지 2개소 중 유료 관광지 1개소 포함 시, 인당 5000원이 추가 지원된다.
인센티브를 받으려면 박람회 관람을 포함해 지역 내 관광지 2곳 이상을 방문해야 하며, 숙박은 최소 1박 이상, 최대 2박까지 지원 가능하다.
예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.
김응일 문화체육국장은 “이번 사업은 단순한 인원 늘리기가 아니라 천안에서의 소비가 지역 곳곳에 스며들게 하는 것이 목표”라고 말했다.
숙박 1인당 최대 4만 2000원 지원
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2025 천안 K-컬처박람회장을 찾은 관람객들. 서울신문DB
천안시는 ‘체류형 관광도시’ 조성을 위해 단체관광객 유치 인센티브 지원사업을 신설했다고 8일 밝혔다.
이번 사업은 9월 열리는 ‘2026 천안 K-컬처 박람회’를 앞두고 당일치기 위주 지역 관광 구조 개선을 위해 추진된다.
지원 대상은 박람회 기간을 포함해 8월 30일부터 9월 9일 사이 단체관광객을 유치한 전국의 등록 여행사다.
외국인 단체(10명 이상) 유치 시 당일 관광은 1인당 2만 5000~3만 5000원, 숙박 관광은 최대 4만 2000원까지 지급한다.
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‘2026 천안 K-컬처 박람회’ 포스터. 시 제공
내국인 단체(20명 이상)는 당일 1만 2000~1만 4000원, 숙박 2만 6000~2만 8000원을 지원받을 수 있다.
천안 지역 관광지 2개소 중 유료 관광지 1개소 포함 시, 인당 5000원이 추가 지원된다.
인센티브를 받으려면 박람회 관람을 포함해 지역 내 관광지 2곳 이상을 방문해야 하며, 숙박은 최소 1박 이상, 최대 2박까지 지원 가능하다.
예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.
김응일 문화체육국장은 “이번 사업은 단순한 인원 늘리기가 아니라 천안에서의 소비가 지역 곳곳에 스며들게 하는 것이 목표”라고 말했다.
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