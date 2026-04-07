이란 최고지도자 모즈타바 “혼수상태로 종교도시 쿰에 있어”

이미지 확대 6일(현지시간) 이란 수도 테헤란 도심에서 한 여성이 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이를 그린 대형 그림 앞을 지나고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6일(현지시간) 이란 수도 테헤란 도심에서 한 여성이 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이를 그린 대형 그림 앞을 지나고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스

이미지 확대 5일 이란 테헤란 거리의 택시 옆에 이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이의 초상화가 걸려 있다. 테헤란 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5일 이란 테헤란 거리의 택시 옆에 이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이의 초상화가 걸려 있다. 테헤란 AFP 연합뉴스

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이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 의식을 잃은 혼수상태로 현재 국정을 운영할 수 없는 상황이라고 6일(현지 시간) 영국 더 타임스가 보도했다.타임스는 미국과 이스라엘 정보에 기반해 우방 걸프국들과 공유한 것으로 파악된 외교 문서를 입수했다며 모즈타바의 위치가 처음으로 드러났다고 전했다.타임스가 입수한 메모에는 “모즈타바는 쿰에서 치료를 받고 있으며 심각한 상태로 정권의 어떤 의사결정에도 참여할 수 없다”고 적혀 있다.쿰은 이란의 대표적인 시아파 성지이자 종교 중심 도시로 수도 테헤란에서 남쪽으로 약 130㎞ 떨어진 곳에 있다.모즈타바는 쿰의 신학교에서 수학하며 시아파 성직자로서 기반을 다졌고, 이후 정치적·종교적 영향력을 키워왔다.외교 문서는 미국과 이스라엘이 2월 28일 공동으로 테헤란을 공격해 전 이란 최고지도자 알리 하메네이가 사망했을 때 둘째 아들 모즈타바도 같은 공습에서 중상을 입었다고 적시했다.또 이 문서에는 이란 당국이 하메네이를 쿰에 묻기 위해 준비 중이며 “대형 영묘 건립에 필요한 기초 공사를 시작했고 두 개 이상의 무덤을 준비하고 있다”고 지적했다.이는 모즈타바가 아버지와 같은 장소에 묻힐 수 있음을 시사한 것으로 해석된다.56세의 모즈타바는 3월 9일 이란 전문가회의에서 최고지도자의 후임으로 선출됐으나 그동안 동영상이나 육성 메시지가 공개된 적은 없으며, 서면으로 된 성명을 국영방송 앵커가 대독했다.그의 가장 최근 발언은 지난 6일 혁명수비대 정보국장 마지드 카데미가 이스라엘 공습으로 사망한 것에 대한 반응으로 이란이 물러서지 않을 것임을 강조했다.지난달 4일 이란 정부는 유례없는 인파가 몰릴 것으로 예상된다며 하메네이의 장례식을 연기한 바 있다.앞서 쿠웨이트 언론 알자리다는 모즈타바가 러시아 군용기를 이용해 모스크바로 이송돼 치료받고 있다고 전했다.이후 러시아 국영 통신사 리아노보스티는 외교 소식통을 인용해 “모즈타바는 러시아에 몇 시간도 머문 적 없다”며 이를 부인했다.