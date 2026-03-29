광나루한강공원에 피클볼 전용 구장 개장

2026-03-30 23면

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강동구 암사동 광나루한강공원에 서울의 첫 번째 피클볼 전용 구장이 문을 열었다. 탁구와 배드민턴, 테니스가 뒤섞인 라켓 스포츠인 피클볼은 1965년 미국에서 시작돼 4000만명 이상이 즐기는 인기 종목으로 자리 잡았고, 국내에서도 빠르게 동호인이 늘고 있다.오세훈 서울시장은 29일 피클볼장 개장을 기념하는 이벤트 경기에 참여한 뒤 “피클볼은 테니스 코트 하나에 3면이 들어가는 데다 장비를 마련하는 데도 큰 비용이 들지 않고 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 가성비 좋은 운동”이라며 “몇 달 전부터 여가 시간이 날 때마다 즐기고 있는데 짧은 시간 동안 운동량을 확보하는 데 큰 도움이 된다. 앞으로 ‘피클볼 전도사’가 되겠다”고 밝혔다.개장식에는 서울시피클볼협회 회원 500여명과 도쿄피클볼대회 우승자 조민정 선수, 현정화 대한탁구협회 부회장, 정준호 배우(서울시 명예시장)가 참석했다. 개장한 피클볼장은 4000㎡ 공간에 14개 코트와 휴게시설을 갖췄다. ﻿ ﻿