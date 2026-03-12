생명보험사회공헌위, 금융ㆍ보험 전공 장학생 25명 지원

생명보험사회공헌위, 금융ㆍ보험 전공 장학생 25명 지원

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-03-12 00:10
수정 2026-03-12 00:10
김철주(왼쪽 네 번째) 생명보험협회 회장 겸 생명보험사회공헌위원회 위원장이 3일 서울 중구 생명보험협회 대회의실에서 열린 ‘2026년도 사회공헌 장학생 선발식’에서 장학생들과 기념촬영을 하고 있다. 생명보험협회 제공
김철주(왼쪽 네 번째) 생명보험협회 회장 겸 생명보험사회공헌위원회 위원장이 3일 서울 중구 생명보험협회 대회의실에서 열린 ‘2026년도 사회공헌 장학생 선발식’에서 장학생들과 기념촬영을 하고 있다.
생명보험협회 제공


생명보험사회공헌위원회(위원회)는 금융·보험 전공 대학(원)생 25명을 ‘2026년도 사회공헌 장학생’으로 선발하고 총 2억 2000만원의 장학금을 지원한다고 11일 밝혔다. 이번 장학생은 학업성취도와 경제적 상황 등을 종합적으로 고려해 선발됐다. 대학생에게는 1년간 800만원, 대학원생에게는 1000만원의 장학금이 지급되며 국가장학금 등 다른 장학금과의 중복 수혜도 허용된다.﻿ 김철주 생명보험협회장 겸 위원회 위원장은 “생명보험업계가 함께 조성한 장학기금이 청년들의 도전과 성장을 응원하는 밑거름이 되기를 바란다”﻿고 말했다.

김예슬 기자
2026-03-12 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
