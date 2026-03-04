제주 한림항공우주고 개명 후 첫 입학식

“AI 등 종합 미래 산업 체제로 개편”

이미지 확대 김광수 제주교육감 닫기 이미지 확대 보기 김광수 제주교육감

2026-03-04 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“학생들의 꿈을 싣고 더 멀리, 더 높이 우주로 날아오릅니다.”제주 산업기술 교육의 산실이었던 한림공업고등학교가 3일 교명을 한림항공우주고등학교로 바꾸고 첫 입학식을 열었다. 학교는 이날 “단순한 이름 변경이 아닌 제2의 개교”를 선언했다. 73년 전통 위에 ‘우주’라는 미래 산업을 더한 전환점이다.학교는 1학년 전원이 ‘항공우주와 스마트 기술’을 공통 이수하고 ‘3년 재학+졸업 후 7년 진로 관리’의 10개년 트랙을 통해 교육에서 취업, 지역 정착으로 이어지는 선순환 구조를 구축할 예정이다. 정밀기계과·도시공간건설과·스마트건축과·전기에너지과·IT전자과 신입생 204명은 종이비행기에 각자의 꿈을 싣고 힘껏 날리며 새로운 출발을 다짐했다.김광수 제주교육감은 “지난해 졸업생 4명이 한화시스템에 취업한 성과가 변화의 시작이 됐다”면서 “이번 전환은 특정 분야 강화가 아니라 기계·건축·전기·인공지능(AI)을 아우르는 종합 미래 산업 체제로의 개편”이라고 평가했다.변화의 상징은 ‘비교육계 출신 교장’이다. 한화시스템에서 근무한 이진승 교장이 개방형 공모로 부임했다. 김 교육감은 “산업 전문가 영입으로 현장 맞춤형 인재 양성 체계를 갖췄다”고 의미를 부여했다. 이 교장은 “특화 교육과 실습 인프라, 산업체 전문가 수업을 통해 글로벌 항공우주 산업을 이끌 인재를 키워 기업과 대학이 먼저 찾는 학교, 성과로 증명하는 학교를 만들겠다”고 밝혔다.