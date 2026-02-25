국민은행, 장기 복무 군 간부 최고 연리 6% 적금 출시

2026-02-25 23면

KB국민은행이 국방부와의 업무협약을 바탕으로 장기 복무 중인 군 간부를 위한 최고 연 6% 금리의 적금을 출시한다.국민은행은 24일 서울 용산구 국방부 청사에서 장기 복무 간부의 안정적인 자산형성을 위한 ‘장기 간부 도약적금 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 안규백 국방부 장관과 이환주 KB국민은행장이 참석했다. 이에 따라 국민은행은 다음달 3일 ‘KB 장기 간부 도약적금’을 선보일 예정이다. 장기 간부 도약적금은 복무 기간에 1개의 금융기관을 선택해 월 최대 30만원까지 납입이 가능하다. 가입자에게 최고 연 6%의 금리를 제공하며 납입금의 100%에 해당하는 금액을 국방부에서 재정지원금으로 추가로 지원해주는 것이 특징이다.