마차도 “노벨상 트럼프에 주고 싶다” 노벨委 “영구 효력… 철회·양도 불가”

마차도 “민주주의 공헌에 감사”

트럼프 “평화상 발언 큰 영광”

이미지 확대 마리아 코리나 마차도. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마리아 코리나 마차도. AFP 연합뉴스

2026-01-12 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야당 지도자 마리아 코리나 마차도가 상을 도널드 트럼프 미국 대통령에게 양도하겠다는 뜻을 비쳤으나 노벨위원회가 금지했다.노르웨이 노벨위원회는 10일(현지시간) 성명을 통해 “노벨상 수상자가 발표되면 이는 철회되거나 다른 사람에게 넘겨줄 수 없다”면서 “노벨상 결정은 최종적이며 영구한 효력을 가진다”고 밝혔다. 이어 노벨위원회는 수상자들의 수상 이후 행동이나 발언에 대해서는 논평하지 않는다고 덧붙였다.이번 성명은 마차도가 최근 트럼프 대통령과 노벨평화상을 공유할 수 있다는 발언을 한 뒤 나왔다. 마차도는 지난 5일 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “트럼프 대통령에게 노벨평화상을 드리고 싶다”면서 “베네수엘라 국민들은 이 나라의 민주주의를 위해 큰 공헌을 한 트럼프 대통령에게 감사하고 있다”고 밝힌 바 있다. 마차도가 오는 13일쯤 미국을 방문해 트럼프 대통령을 만나 노벨평화상을 전달할 수 있다는 전망이 나오자 그의 행보를 염두에 두고 입장을 표명한 것으로 풀이된다.마차도는 자신보다 트럼프 대통령이 노벨평화상 수상 자격이 있다고 지난해 10월 수상자로 선정된 이후부터 공개적으로 발언해왔다.트럼프 대통령은 노벨위원회의 수상 양도 금지 발표 직전 폭스뉴스에 출연해 “마차도가 곧 워싱턴을 방문할 예정”이라며 “그녀의 평화상 관련 발언을 들었으며 매우 영광”이라고 말했다. 또 자신이 8개의 전쟁을 중단시켰는데 노벨평화상을 못 받는 것은 노르웨이에 큰 망신이라고 주장했다. 트럼프는 그간 노벨평화상을 받고 싶다는 뜻을 공공연히 밝혀왔다.한편 마차도는 지난해 노벨평화상 시상식에 참석하기 위해 극비리에 베네수엘라를 빠져나와 노르웨이를 방문했으며, 현재 해외에 체류하고 있는 것으로 추정된다.