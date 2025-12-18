충주 조선식산은행, 수탈 기지서 ‘문화 금고’ 변신

이미지 확대 충주시 성내동에 위치한 옛 조선식산은행 건물.

충주시는 일제 강점기 수탈의 상징이던 옛 조선식산은행 건물이 ‘관아골 아트뱅크’라는 새 이름의 문화예술 복합공간으로 내년 1월 문을 연다고 17일 밝혔다. 관아골은 은행 건물이 있는 성내동의 옛 이름이다.시는 본관 건물의 원형을 훼손하지 않는 범위에서 리모델링을 진행해 공연과 전시가 모두 가능한 문화공간을 만들었다. 시는 시범운영 후 내년 4월 개관기념 특별전을 개최하고 5월부터 시민에게 정식 개방할 예정이다. 별관은 지난해 리모델링을 마치고 청년 예술가 창작공간으로 활용 중이다.조선식산은행은 일제 강점기 조선 자본의 일본 유출을 위해 만들어진 금융기관이다. 충주 조선식산은행 건물은 320㎡ 규모로 1933년 건립됐으며, 2017년 등록문화 유산으로 지정됐다.