포스코, 연말 이웃돕기 성금 100억원 기탁

방금 들어온 뉴스

포스코, 연말 이웃돕기 성금 100억원 기탁

이성진 기자
입력 2025-12-18 00:06
수정 2025-12-18 00:06
포스코그룹이 사회복지공동모금회에 연말 이웃돕기 성금 100억원을 기탁했다고 17일 밝혔다.

포스코는 지난 1999년부터 매년 연말 사회복지공동모금회에 이웃돕기 성금을 기탁해왔다. 성금 총액은 2120억원이다. 올해에는 포스코홀딩스, 포스코, 포스코인터내셔널, 포스코이앤씨, 포스코퓨처엠, 포스코DX, 포스코플로우, 포스코스틸리온, 포스코엠텍 등 총 9개 그룹사가 참여했다. 사회복지공동모금회에 전달된 성금은 미래세대 교육지원, 취약계층 자립 등 지역사회 복지증진을 위한 다양한 사업에 활용될 예정이다.

이성진 기자
2025-12-18 31면
