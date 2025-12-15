‘응급실 뺑뺑이’ 해소… 제주, 응급의료 혁신 최우수상

2025-12-15 27면

제주도는 14일 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 주관 ‘2025 지방정부 우수정책·지방의회 우수조례 경진대회’에서 지역완결형 응급의료체계 혁신이 광역자치단체 부문 최우수상을 수상했다고 밝혔다. 도는 지난해 2월 도·의료기관·소방을 하나로 묶는 ‘응급의료지원단’을 출범시켰고, 이송·전원 핫라인을 구축해 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제를 크게 해소했다. 이어 같은 해 8월에는 8대 중증 응급질환별 이송 병원 기준을 담은 ‘제주형 이송 지침’을 마련하고 24시간 당직체계를 운영했다. 이를 통해 지난해 3959건, 올해 10월까지 3547건의 중증 응급환자가 적정 병원으로 신속히 옮겨졌다.또한 도내 전 교차로 긴급차량 우선신호체계 확대 도입, 제주국제공항 내 닥터헬기(응급의료전용헬기) 격납고 신축 등 골든타임 확보로, 응급실 도착 후 의사 진료까지 평균 대기시간이 43.3분에서 20.8분으로 절반 이상 단축됐다.오영훈 지사는 “소방과 의료기관의 긴밀한 협력으로 가능했던 성과”라며 “﻿응급 상황이 발생하더라도 도민의 생명과 안전을 지키는 체계를 계속 강화해 나가겠다”고 밝혔다.