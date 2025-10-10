“추석 연휴 확찐살 한 달 만에 뺀다”

방금 들어온 뉴스

“추석 연휴 확찐살 한 달 만에 뺀다”

임태환 기자
임태환 기자
입력 2025-10-09 23:59
수정 2025-10-09 23:59
서울 시민 100명 건강 관리 챌린지
전문가 운동 코칭… 인증서도 발급

오세훈(앞) 서울시장이 추석 연휴 마지막 날인 9일 러닝 번개 ‘한강런’에 참가한 시민들과 반포한강공원을 달리고 있다. 서울시 제공
오세훈(앞) 서울시장이 추석 연휴 마지막 날인 9일 러닝 번개 ‘한강런’에 참가한 시민들과 반포한강공원을 달리고 있다.
서울시 제공


서울시는 10일부터 한 달간 시민 100명이 참여하는 ‘한가위 확찐살 확빼기 챌린지’를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 챌린지는 추석 연휴 기름진 음식으로 몸무게가 급격히 늘어난 이른바 ‘확찐자’ 건강 관리를 위해 마련됐다. 개인별로 체력을 측정한 후 전문가의 운동 코칭을 통해 정해진 목표를 스스로 달성하는 방식이다. 10일 체력 검증 후 15일 후인 25일 중간 점검, 다음달 10일 최종 측정이 이뤄진다.

오세훈 서울시장도 직접 체력 측정에 참여하고, 방송인 조나단·파트리샤 남매도 시민과 함께 챌린지를 진행한다.
체력 측정은 ‘국민체력 100항목’ 기준에 따라 근력·근지구력·심폐지구력·유연성·민첩성·순발력 6개 분야에 대해 진행된다. 참가자에게는 측정 결과에 따라 문화체육관광부 장관 명의의 체력인증서가 발급된다. 이후 건강운동관리사 등 전문 인력이 근력·근지구력 강화, 심폐지구력 등 항목별로 구체적 건강 달성 목표와 운동 계획을 제안한다. 영양 관리, 휴식 등 전반적 건강 습관 개선 방안도 추천한다.﻿

임태환 기자
2025-10-10 32면
