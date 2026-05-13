경북 포항시, 세계 최대 배터리 시장 중국에서 기술력 알린다

세줄 요약 포항시가 세계 최대 배터리 시장인 중국 선전에서 열리는 CIBF 2026 전시회에 참가해 이차전지 산업 경쟁력과 지역 기업의 기술력을 알리고 있다. 특화단지 기반 산업 생태계와 에이엔폴리의 친환경 바인더 기술도 함께 소개한다. 중국 선전 CIBF 2026 참가, 포항 배터리 경쟁력 홍보

이차전지 특화단지 기반 산업 생태계 소개

에이엔폴리 친환경 바인더 기술 전시

이미지 확대 경북 포항시청 전경. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시청 전경. 포항시 제공

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경북 포항시가 세계 최대 배터리 시장인 중국 현지를 찾아 이차전지 산업 기술 역량을 알린다.시는 오는 15일까지 중국 선전에서 열리는 ‘CIBF(China International Battery Fair) 2026’ 전시회에 참가해 글로벌 배터리 허브 도시 포항의 산업 경쟁력과 지역 기업의 기술력을 알린다고 13일 밝혔다. 중국에서 열리는 국제 배터리 박람회인 CIBF에는 전 세계 3000여개 기업과 40만명 이상의 전문가 및 바이어가 참가할 예정이다.시는 이번 전시회에서 포항 이차전지 국가첨단전략산업 특화단지를 중심으로 구축된 산업 기반을 소개할 계획이다. 또한 지역 기업의 우수한 기술 역량을 집중 홍보해 글로벌 배터리 거점 도시로서의 입지를 널리 알릴 방침이다.특히 지역 기업인 에이엔폴리가 함께 참가해 식물 유래 친환경 고성능 바인더 등 이차전지 소재 분야 혁신 기술을 선보인다. 에이엔폴리는 기존 석유계 바인더 소재를 대체할 수 있는 차세대 배터리 소재 기술을 앞세워 글로벌 시장 진출과 해외 비즈니스 네트워크 확대에 나설 예정이다.또한 전시회와 연계해 중국 선전의 대표 혁신 기업인 UBTECH Robotics와 드론 물류 실증 현장을 방문한다. 이를 통해 첨단 산업 분야의 기술 동향과 실증 사례를 살펴보고, 지역 이차전지 산업과 연계한 미래 신산업 육성 방향도 모색할 계획이다.포항시 관계자는 “세계 최대 배터리 시장인 중국에서 포항의 산업 경쟁력과 지역 기업의 기술력을 직접 알릴 수 있는 중요한 무대”라며 “해외 기업 및 바이어와의 실질적인 교류를 확대하고, 지역 기업의 글로벌 시장 진출 기반을 넓혀 글로벌 확장 가능성을 확인하는 계기가 될 것”이라고 말했다.