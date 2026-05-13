체육공단, 국제스포츠 인재 양성 위한 교육생 모집

세줄 요약 국민체육진흥공단이 국제 스포츠 인재 양성을 위한 3개 과정 교육생 55명을 모집한다. 국제 스포츠 실무 역량 강화, 국제 스포츠 커리어 개발, 국제심판 역량 강화 과정으로 구성됐다. 외국어 교육과 직무 교육을 함께 제공한다. 국민체육진흥공단, 국제 스포츠 인재 55명 모집

실무·커리어·심판 3개 과정으로 교육 구성

외국어·직무 교육과 국제기구 체험 기회 제공

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국민체육진흥공단은 13일 국제 스포츠 인재 양성을 위한 3개 과정에 함께할 교육생을 모집한다고 밝혔다.체육공단은 국제 스포츠계 취업 희망자를 위한 ‘국제 스포츠 실무 역량 강화’, 선수 경력자 및 스포츠 행정가를 위한 ‘국제 스포츠 커리어 개발’ 및 국제심판을 위한 ‘국제심판 역량 강화’ 총 3개의 과정에 총 55명을 선발할 예정이다.모든 과정은 국제 스포츠 직무 역량 교육, 외국어 교육 등 수료 후 국제무대에서 바로 활용할 수 있는 실전형 역량 강화를 위한 커리큘럼으로 구성됐다. 아울러 교육과정별로 우수 수료생 대상 국제기구 직무 체험, 국제기구·대회 탐방 등 연수 기회를 제공해 국제 스포츠계 진출 희망자를 위한 최적의 교육이라는 평을 받고 있다.29일에 개강하는 이번 교육과정에 참가를 희망하는 사람은 17일까지 케이(K)스포에듀(edu.kspo.or.kr)에서 온라인으로 신청하면 되며 과정별 자세한 사항 또한 해당 누리집에서 확인할 수 있다.