김부겸 “박근혜 전 대통령 찾아뵙고 싶어…지역 어른 뵙는 차원”

‘낙선 이후 양평 이주’ 지적 대해선 사과

이미지 확대 언론 인터뷰 갖는 김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 13일 대구 달서구 선거사무소에서 여덟번째 공약 발표를 마치고 언론과 인터뷰하고 있다. 2026.5.13. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 언론 인터뷰 갖는 김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 13일 대구 달서구 선거사무소에서 여덟번째 공약 발표를 마치고 언론과 인터뷰하고 있다. 2026.5.13. 연합뉴스

세줄 요약 김부겸 대구시장 후보가 박근혜 전 대통령을 지역 어른으로 찾아뵙고 싶다며 공식 예방 의사를 밝혔다. 그는 대구를 떠나 양평으로 간 데 대한 시민들의 섭섭함과 상처를 인정하고 사과했다. 또 다시 대구로 돌아온 만큼 시민을 위해 더 열심히 일하겠다고 했다. 박근혜 전 대통령 예방 요청, 지역 어른 차원

대구 떠난 뒤 양평 거주 비판에 사과

보수 결집 속 초박빙 판세 해석

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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 박근혜 전 대통령을 향해 “언제, 어디로 오라고 하시면 맞춰서 찾아뵙겠다”며 공식 예방을 요청했다.김 후보는 13일 오전 대구 달서구 두류동에 있는 선거사무소에서 여덟 번째 공약 발표회를 마친 뒤 기자들과 만나 “그동안 여러 경로를 통해서 한번 찾아뵙겠다는 말씀을 전했는데 아직 특별한 답을 받지 못했다”며 이같이 말했다.그는 이어 “본격적인 선거에 들어가기 전에 지역 어른들을 찾아뵙는 차원에서 찾아뵙겠다고 한 것”이라며 “저희는 언제든 만날 준비가 돼 있다”고 강조했다.김 후보는 제21대 총선에서 낙선한 뒤 거처를 대구에서 경기도 양평으로 옮긴 데 대한 비판의 목소리에는 고개를 숙였다. 그는 “제가 좀 다녀보니 대구를 떠나서 양평으로 간 데 대해 섭섭하다는 시민들이 계셨다”며 “변명을 드리자면 총리직을 수행하면서 공직을 끝내고 정계를 은퇴한다는 생각에 대구 만촌동에 있는 집을 정리하고 전원주택을 지어서 간 것”이라고 설명했다.그는 또 “결과적으로 제가 다시 대구로 돌아오게 됐고 그것이 대구 시민들에게 상처를 줬다는 지적이 있었다”며 “이번 기회를 빌려 상처를 안겨드려 대구 시민께 정말 죄송하다는 말씀을 드린다”고 말했다. 이와 함께 “그렇기 때문에 집 나갔다가 돌아온 자식보다 더 열심히 대구 시민을 위해 일하겠다”고 약속했다.김 후보는 최근 각종 여론조사에서 추경호 국민의힘 후보와 초박빙 접전을 벌이는 데 대해선 “후보가 다 정해지면 보수 결집이 빠르게 일어난다”면서 “(보수 결집이) 생각보다 일찍 일어났지만, 그만큼 시민들에게 저의 쓰임새에 관해 얘기할 수 있는 시간을 많이 번 것”이라고 해석했다.