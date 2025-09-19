김장환 목사 ‘한미동맹대상’… “위 고 투게더”

김장환 목사 ‘한미동맹대상’… “위 고 투게더”

홍지민 기자
홍지민 기자
입력 2025-09-19 00:26
수정 2025-09-19 00:26
“평생 헌신… 특히 ‘추모의 벽’ 기여”

김장환 목사가 지난 17일 ‘제2회 한미동맹대상’을 수상한 뒤 소감을 말하고 있다. 극동방송 제공
김장환 목사가 지난 17일 ‘제2회 한미동맹대상’을 수상한 뒤 소감을 말하고 있다.
극동방송 제공


극동방송 이사장 김장환(91) 목사가 한미동맹대상을 수상했다. 한미동맹재단과 주한미군전우회는 지난 17일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 ‘제2회 한미동맹대상’ 시상식을 열고 김 목사에게 대상을 수여했다. 이날 시상식은 제25-1차 한미동맹 콘퍼런스 및 동맹 갈라 만찬과 함께 열렸고 조셉 윤 주한미국대사 대리, 로버트 에이브럼스 주한미군전우회장, 이두희 국방부 차관, 강윤진 국가보훈부 차관 등이 참석했다.

한미동맹재단은 김 목사에 대해 “평생을 한미동맹 발전에 헌신했다”면서 “특히 2023년 완공돼 한미동맹의 상징물이 된 워싱턴 한국전 참전 용사 ‘추모의 벽’ 건립 기금 마련에 크게 기여했다”고 평가했다. 이어 “아울러 미국 주요 인사들과 교류하며 한미동맹의 중요성을 전하고, 한국의 목소리를 미국 사회에 널리 알리는 민간 외교관으로서의 큰 역할을 오랫동안 해 왔다”면서 “이러한 헌신이 한미동맹의 미래 세대에게도 깊은 울림을 주고 있어 수상자로 선정했다”고 덧붙였다.

수상 직후 영어로 “위 고 투게더!”(We go together·함께 갑시다)를 외친 김 목사는 “이 상을 받을 자격이 없지만 한미동맹을 사랑하는 모든 국민을 대신해 감사함으로 받겠다”면서 “한국뿐만 아니라 전 세계를 다니며 예수 그리스도의 사랑과 자유·평화의 소중함을 전하는 사명을 앞으로도 끝까지 감당하겠다”고 말했다.

임호영 한미동맹재단 회장은 “고령에도 불구하고 전 세계를 다니며 대한민국의 위상을 높이고 있는 김 목사의 민간 외교는 다음 세대들에게도 깊은 울림이 되어 주고 있다”면서 “인생 자체가 한미동맹을 상징하는 김 목사에게 대상을 수여할 수 있어 기쁘다”고 말했다.

홍지민 기자
2025-09-19 32면
위로