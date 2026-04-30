한화에어로, 캐나다 지상무기 현지생산 추진…잠수함 수주 총력

현지 언론 “K9 자주포 현지 생산 제안”

이미지 확대 한화에어로스페이스는 29일(현지시간) 캐나다 토론토에서 캐나다 자동차부품제조협회(APMA)와 합작법인 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 왼쪽부터 플라비오 볼페 APMA 회장, 손재일 한화에어로스페이스 대표이사, 정승균 한화오션 특수선해외사업단장. 한화에어로스페이스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화에어로스페이스는 29일(현지시간) 캐나다 토론토에서 캐나다 자동차부품제조협회(APMA)와 합작법인 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 왼쪽부터 플라비오 볼페 APMA 회장, 손재일 한화에어로스페이스 대표이사, 정승균 한화오션 특수선해외사업단장. 한화에어로스페이스 제공

세줄 요약 한화에어로스페이스가 최대 60조원 규모 캐나다 초계 잠수함 사업 수주를 노리며 현지 지상무기 생산 카드를 꺼냈다. 캐나다자동차부품제조협회, 한화오션과 합작법인 MOU를 맺고 K9 자주포 등 생산 체계 구축을 추진한다. 캐나다 잠수함 수주전 대응 위한 현지 생산 카드

APMA·한화오션과 군용차량 합작법인 MOU 체결

K9 등 지상무기 캐나다 생산 가능성 제기

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한화에어로스페이스가 최대 60조원 규모의 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주를 위해 지상 무기 체계 현지 개발·생산이라는 카드를 꺼냈다.한화에어로스페이스는 29일(현지시간) 캐나다 온타리오주에서 캐나다자동차부품제조협회(APMA), 한화오션과 ‘군용 차량 및 특수목적 산업차량 생산을 위한 합작법인 설립 양해각서(MOU)’를 체결했다고 30일 밝혔다. 합작법인 설립은 향후 한화오션이 CPSP 수주에 성공할 경우 본격적으로 추진된다.CPSP는 캐나다가 차세대 디젤 잠수함 최대 12척을 발주하는 사업으로 한화오션·HD현대중공업 원팀 컨소시엄과 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)이 경쟁하고 있다.합작법인은 캐나다 육군이 필요로 하는 지상무기체계를 개발하고 생산체계를 구축하는 역할을 맡는다. 캐나다 공영 CBC 등 외신은 한화가 K9 자주포 현지 생산을 제안했다고 보도하기도 했다.캐나다 CTV는 “한화가 APMA 회원사들과 체결한 MOU에는 K9 자주포와 더불어 K10 탄약운반장갑차, 천무 다연장로켓 시스템, 레드백 보병전투장갑차 등의 캐나다 생산 능력 구축 공약이 담겼다”고 전했다.합작법인은 캐나다산 철강, 알루미늄 등 현지 부품과 소재를 활용해 차량을 생산하고 현지 인력을 채용해 제조 과정에 투입할 계획이다. 특수산업 차량의 설계·생산 분야로 사업 포트폴리오를 다각화한다. 캐나다 관공서와 군, 북극 자원개발 수요를 충족시킨 뒤 우방국 시장 수출도 타진할 예정이다.손재일 한화에어로스페이스 대표는 “캐나다의 제조 역량과 한화에어로스페이스의 방산 기술력을 합쳐 현지 생산 및 글로벌 시장 진출을 함께 추진하기 위한 출발점”이라고 말했다.