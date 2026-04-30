김영환 충북지사 예비후보 등록…신용한과 맞대결 점화

세줄 요약 국민의힘 충북지사 후보로 확정된 김영환 지사가 예비후보 등록을 마치며 선거전에 뛰어들었다. 신용한 예비후보와의 양자 대결이 본격화됐고, 두 사람의 학연·정치 이력·사법 리스크까지 닮은 점이 주목된다. 김영환 충북지사 예비후보 등록, 선거전 점화

신용한과 양자 대결 구도 형성, 관심 집중

학연·정치 이력·사법 리스크 닮은꼴 부각

이미지 확대 국민의힘 김영환(왼쪽) 충북지사 예비후보와 더불어민주당 신용한 충북지사 예비후보. 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 김영환(왼쪽) 충북지사 예비후보와 더불어민주당 신용한 충북지사 예비후보.

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국민의힘 충북지사 후보로 확정된 김영환(71) 충북지사의 예비후보 등록으로 본격적인 충북지사 선거전이 점화됐다.김 지사는 30일 오후 충북도 선거관리위원회를 방문해 예비후보로 등록했다. 그는 청주시 흥덕구 운천동 흥덕대교 인근에 선거 캠프를 마련했다. 김 지사가 외부에서 기용한 보좌 인력들은 사표를 내고 캠프에 합류할 예정이다.충북도는 이날 이동옥 행정부지사 권한대행 체제로 전환됐다.이번 충북지사 선거는 현역 프리미엄을 앞세운 김 지사와 더불어민주당 바람을 탄 신용한(57) 예비후보 간의 양자 대결로 펼쳐진다.두 사람은 닮은꼴로 눈길을 끈다. 모두 청주고와 연세대를 졸업했다. 14년 나이 차로 학창 시절이 겹치지는 않지만 졸업 후 동문회 활동을 이어왔다.정치 이력도 비슷하다. 신 후보는 윤석열 대선캠프에서 정책총괄지원실장을 지냈고 김 지사는 윤석열 캠프 인재영입위원장으로 뛰었다. 당적 변경의 이력을 갖고 있다는 점도 같다. 김 지사는 진보 정당에서 보수 정당으로, 신 후보는 보수 정당에서 진보 정당으로 말을 갈아탔다. 잠시 바른미래당에서 한솥밥을 먹기도 했다.사법 리스크도 닮은꼴이다. 신 후보는 차명 휴대전화를 이용한 선거운동과 수행원 월급 대납 의혹으로 고발됐고, 김 지사는 체육계 인사들로부터 돈봉투를 받은 혐의를 받고 있다.