장사익 “내 소리와 재즈, 합일되는 모습 나누고 싶어”

새달 19일 마포아트센터서 공연

“더 단순하고 더 자연스럽게 노래”

이미지 확대 장사익. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 장사익. 연합뉴스

2025-09-17 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가장 한국적인 목소리로 노래하는 ‘가객’ 장사익(76)이 오는 10월 19일 서울 마포아트센터 아트홀맥에서 ‘장사익 토론토 재즈 오케스트라-두루마기 재즈를 입다’를 올린다.이번 공연은 2018~2019년 캐나다 토론토 재즈 오케스트라와 진행한 녹음 작업의 연장선이다. 당시 음반을 내고 공연을 이어 가려고 했지만 코로나 팬데믹을 겪고 성대 수술까지 하면서 이제야 결실을 보게 됐다.16일 서울 중구 달개비에서 기자들과 만난 장사익은 ﻿“녹음을 하는 것보다 현장에서 노래하는 게 즐겁고 재미있다. 내 소리와 재즈가 제대로 합일되는 모습을 관객들과 나누고 싶다”고 말했다. 음반에는 재즈풍으로 변신한 ‘찔레꽃’, ﻿‘아버지’ 등 그의 대표곡을 포함해 15곡이 담겼다. 그가 재즈와 잘 어울릴 곡이라 생각해 고른 ‘꽃’과 1950년대 미국 음악사를 장식한 냇 킹 콜이 부른 ‘어텀 리브스’(고엽)도 포함됐다. 토론토 재즈 오케스트라 멤버 다섯 명이 3곡씩 맡아 편곡했다. 장사익은 공연에서 이 곡들을 18인조 토론토 재즈 오케스트라와 해금 연주자 하고운, 4인 합창단과 함께 선보인다.그는 “﻿하얀 두루마기를 입고 노래하며 한국적인 의미와 분위기를 담고자 한다”면서 “더 자유롭고, 더 단순하고, 더 자연스럽게 노래하고 싶다”는 바람을 꺼냈다.이후 공연은 10월 21일 대구 영남대 천마아트센터, 23일 경기 안산 문화예술의전당, 25일 부산 영화의전당 루프씨어터 무대로 이어진다.