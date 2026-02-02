‘가족 몰카’ 역대급 패륜 동영상…“나도 봤습니다” 139명 자수

가입자 수 54만명 이상

가족·연인 등 지인을 몰래 촬영한 불법 촬영물을 유통한 온라인 사이트 ‘AVMOV’와 관련해 경찰 수사가 진행 중인 가운데, 현재까지 사이트 이용자 139명이 자수한 것으로 파악됐다.경기남부경찰청은 2일 정례 기자간담회에서 “AVMOV 사이트를 이용했다”는 내용의 자수서 139건을 제출받았다고 밝혔다.자수서를 낸 이들은 모두 사이트 이용자로, 현재까지 이들이 사이트 운영에 연루된 정황은 확인되지 않았다고 경찰은 설명했다.경찰은 별도로 사이트 일부 운영진의 신원을 특정해 입건한 상태다.AVMOV는 가족이나 연인 등 지인의 신체를 몰래 촬영한 영상을 서로 교환하고, 유료 결제한 포인트로 다운로드할 수 있도록 하는 등 불법 촬영물 유통 창구로 이용돼 왔다.사이트는 2022년 8월 개설됐으며 가입자 수는 54만여명에 이르는 것으로 파악됐다. 현재는 접속이 차단된 상태다.경기남부경찰청은 지난해 12월 자체 모니터링 과정에서 AVMOV를 적발한 뒤, 내사를 거쳐 정식 수사로 전환했다. 서버 관리 업체가 해외에 소재한 정황을 확인하고 국제 공조를 통해 수사를 이어가고 있다.경찰의 수사 소식이 언론 보도 등을 통해 알려진 이후 전국 각지에서 이용자들의 자수가 잇따랐던 것으로 전해졌다.경찰은 자수 인원을 포함한 사이트 이용자 전반의 이용 기록을 분석해 시청한 영상의 유형, 불법 촬영물 소지·유통 여부, 아동·청소년 성 착취물 포함 여부 등을 종합적으로 확인한 뒤 입건 여부를 결정할 방침이다.경찰 관계자는 “아동·청소년 성 착취물의 경우 소지·시청만으로도 처벌될 수 있다”며 “같은 사이트를 이용했더라도 이용 양상에 따라 입건 여부와 처벌 수위가 달라질 수 있다”고 말했다.