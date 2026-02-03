[씨줄날줄] 그래미도 품은 K팝

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈, 아메리칸 뮤직 어워즈는 미국 3대 대중음악상으로 불린다. 각 음악상마다 정체성과 수상자 선정 방식은 다르지만 글로벌 음악 트렌드를 좌우하는 영향력과 권위는 공통적이다.그래미 어워즈는 가장 유서 깊고 권위 있는 상으로 꼽힌다. 1950년대 음반업계가 영화의 아카데미상, TV의 에미상처럼 음악만을 위한 시상식을 만들고자 국립레코딩예술과학아카데미를 설립한 것이 시초다. 축음기를 뜻하는 ‘그라모폰’에서 이름을 따왔으며 첫 시상식은 1959년 열렸다. 아카데미 회원들과 동료 음악인들의 투표로 수상자를 선정하기 때문에 예술성과 완성도를 중시하는 점이 특징이다.아메리칸 뮤직 어워즈는 1974년 미국 방송사가 그래미에 맞서 만든 상이다. 팬 투표로 수상자를 선정해 대중적인 인기를 가늠하는 시상식으로 통한다. 1990년 시작된 빌보드 뮤직 어워즈는 빌보드 차트 성적을 기준으로 삼아 상업적 성공을 가장 직접적으로 반영한다.K팝이 가장 먼저 정복한 음악상은 빌보드 뮤직 어워즈. 2013년 싸이의 ‘강남스타일’이 ‘톱 스트리밍 송’ 부문을 수상했다. 이어 그룹 BTS가 2018년 아메리칸 뮤직 어워즈에서 ‘페이버릿 소셜 아티스트’상을 거머쥔 이후 5년 연속 트로피를 안았다. 그래미의 문을 최초로 두드린 K팝 가수도 BTS다. 2021년 ‘다이너마이트’로 베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스 부문 후보로 올랐다. 2022년 ‘버터’, 2023년 콜드플레이와 협업한 ‘마이 유니버스’로 연이어 후보에 올랐으나 수상은 하지 못했다.1일(현지시간) 열린 제68회 그래미 어워즈에서 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 K팝 첫 수상자로 호명됐다. 이날 수상에는 실패했지만 블랙핑크 로제의 ‘아파트’가 시상식 오프닝 무대를 화려하게 장식했다. 그래미까지 휩쓴 K팝의 저력이 어디까지 뻗어 나갈지 궁금하다.