“노동자보다 600배 받는 게 맞나”… 머스크 성과 보상안 비판한 교황

레오 14세 취임 첫 언론 인터뷰

이미지 확대 레오 14세 교황이 14일(현지시간) 이탈리아 로마에 있는 성 바오로 대성당에서 21세기 순교자 기념행사를 주관하고 있다.

로마 AFP 연합뉴스

2025-09-16 31면

레오 14세 교황이 최대 1조 달러(약 1389조원)에 육박하는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 성과 보상안을 직설적으로 비판했다. 인간의 삶의 가치와 목표가 오로지 ‘돈’에 집중되면서 각종 문제가 생기고 빈부 양극화가 극심해지고 있다는 지적이다.레오 14세는 14일(현지시간) 공개된 가톨릭 매체 크룩스와의 인터뷰에서 “어제 일론 머스크가 세계 최초로 1조 달러 부자가 될 거라는 기사가 나왔다. 이게 가치 있는 유일한 것이라면 우리는 큰 문제에 직면하게 된다”고 지적했다.미국 언론들은 지난 5일 테슬라 이사회가 머스크에 대한 성과 보상으로 테슬라 전체 보통주의 12%에 해당하는 4억 2374만 3904주를 2035년까지 12단계에 걸쳐 지급하는 안을 만들었다고 보도했다. 이사회가 제시한 목표를 모두 달성할 경우 머스크에 대한 보상안 가치는 최대 9750억 달러에 이를 전망이다.레오 14세는 “60년 전 CEO들은 노동자(임금)의 4~6배를 받았다. 최근 수치를 보면 이제는 평균 노동자들의 600배를 받는다”고 설명했다. 그는 양극화 해소 방안으로 ‘공동체적 가치의 회복’을 들었다. 그러면서 “세상이 이렇게 양극화된 요인은 여러 가지”라며 “인간 삶의 의미에 대한 고차원적 감각의 상실과도 관련이 있다. 인간 삶의 가치, 가족의 가치, 사회의 가치가 그것”이라고 말했다.레오 14세는 또 우크라이나 전쟁 등 지구촌 분쟁이 끊이질 않고 있는 데 대해선 “나는 인간 본성에 큰 기대를 걸고 있다”고 말했다. 그러면서 “전쟁이 시작된 이래 교황청은 아무리 어렵더라도 어느 한쪽 편이 아닌 진정한 중립적 입장을 유지하려고 노력해 왔다”며 “희망을 절대로 포기해서는 안 된다고 굳게 믿는다. 사람들에게 ‘다른 방식으로 해결하자’고 계속 촉구해야 한다”고 강조했다.이번 인터뷰는 레오 14세 취임 후 첫 언론 인터뷰로, 그의 70세 생일을 맞아 공개됐다. 레오 14세는 지난 5월 가톨릭 사상 첫 미국인 교황으로 선출됐다.