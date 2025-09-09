트럼프 관람 준비로… US오픈 테니스 결승 50분 지연

경호 조치로… 관중들 거센 야유

협회 요청에 방송사는 묵음 처리

이미지 확대 도널드 트럼프(가운데) 미국 대통령이 7일(현지시간) US오픈 테니스대회 남자 단식 결승전이 열린 뉴욕 아서 애시 스타디움을 찾아 관객을 향해 손을 흔들고 있다. 왼쪽은 팸 본디 법무장관, 오른쪽은 손녀 아라벨라 로즈 쿠슈너.

뉴욕 EPA 연합뉴스

뉴욕 EPA 연합뉴스

2025-09-09 31면

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 뉴욕에서 열린 US오픈 테니스대회 남자 단식 결승전을 보러 갔다가 관중의 거센 야유를 받았다. 트럼프 대통령에 대한 경호 조치로 경기 시작이 50분 가까이 지연됐기 때문이다. 관람객들은 전광판에 트럼프 대통령의 모습이 비칠 때마다 야유를 퍼부었다. 결국 미국테니스협회(USTA)가 이례적으로 중계 방송사에 관중석 야유 소리를 삭제해 달라고 요청하는 일도 벌어졌다.로이터통신 보도에 따르면 트럼프 대통령은 이날 오후 2시로 예정된 US오픈 세계 랭킹 1·2위 얀니크 신네르와 카를로스 알카라스의 결승전을 관람하기 위해 뉴욕의 아서 애시 스타디움을 찾았다. 하지만 미 비밀경호국이 입장 대기줄에 금속 탐지기를 설치하고 가방 검사까지 하면서 경기는 정시에 열리지 못했다.경기는 결국 오후 2시 48분에 열렸는데, 당시에도 티켓 구매자 수천명이 경기장에 들어가지 못한 것으로 알려졌다. 이날 결승전을 보러 온 이들은 티켓 구매에 적게는 수십만원, 많게는 2만 달러(약 2700만원) 이상을 썼다고 로이터는 전했다. 어렵게 경기장으로 들어온 관람객들은 국가 연주 직전 트럼프 대통령의 모습이 전광판에 등장하자 일제히 야유를 보냈다. 1세트 종료 후 다시 그의 모습이 전광판에 잡히자 더 큰 야유와 휘파람 소리가 쏟아졌﻿다고 AP통신은 전했다.ABC방송은 USTA 요청에 따라 관중석 야유를 묵음 처리했다. ﻿.