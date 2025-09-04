세계적 아트페어 찾은 김혜경 여사… “K컬처 위상 높아져”

‘키아프+프리즈’ 서울 개막 행사

한국 미술시장 활성화 등 독려

이미지 확대 김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 아시아 최대 미술 축제 ‘키아프·프리즈 서울 2025’ 개막 행사에 참석해 작품을 관람하고 있다.

연합뉴스

2025-09-04 27면

이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 3일 세계적인 아트페어 ‘키아프리즈’(키아프+프리즈) 서울 개막 행사에 참석해 한국 미술 시장의 활성화를 독려했다.김 여사는 이날 축사에서 “최근 K컬처의 위상이 더욱 높아지면서 전국의 미술관이나 갤러리에도 외국인 관람객이 대폭 늘었다”며 “세계적인 갤러리와 재능 있는 작가들이 한데 모여 빚어내는 예술의 향연이 서울을 더욱 활기차고 매력적인 도시로 만들어 줄 것”이라고 밝혔다.김 여사는 구자열 키아프 서울 조직위원장, 이성훈 한국화랑협회장, 사이먼 폭스 프리즈 서울 최고경영자 등과 함께 국내외 대표 화랑들이 소개하는 작품들을 관람했다. 전은수 대통령실 부대변인은 “김 여사는 해외 화랑 관계자와 함께 작품을 감상하며 ‘케이팝 데몬 헌터스’(넷플릭스 애니메이션)의 내용을 나누기도 하고 인공지능(AI)을 활용한 작품에 놀라움을 표하기도 했다”고 전했다.김 여사는 참석자들과 함께 행사를 관람하며 “한국적인 멋이 녹아들어 있는 작품들도 많다”며 “가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것”이라고 강조했다. 또 세계 미술 시장에서 바라보는 한국 미술, 국내 미술 시장 성장 방안 등에 대한 의견도 들었다고 전 부대변인은 전했다.키아프리즈는 올해로 24회 차를 맞이한 국내 최대 아트페어 ‘키아프 서울’과 세계 3대 아트페어 ‘프리즈 서울’을 합친 행사다. 올해 4년째 공동 개최됐고 키아프는 이날부터 7일, 프리즈는 6일까지 각각 서울 강남구 코엑스에서 열린다. 조르주 브라크, 구사마 야요이, 박수근, 김환기 작가 등의 작품이 전시되며 키아프 서울에는 20여개국 175개 국내외 화랑, 프리즈 서울에는 120여개 국내외 화랑이 각각 참가했다.