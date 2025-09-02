아주대 총장 지낸 김덕중 전 교육부 장관 별세

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

아주대 총장 지낸 김덕중 전 교육부 장관 별세

김희리 기자
김희리 기자
입력 2025-09-02 00:08
수정 2025-09-02 00:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


김덕중 전 교육부 장관이 1일 별세했다. 91세.

1970년 6월 서강대 경제학과 교수로 임용된 김 전 장관은 1995년 3월부터 2001년 5월까지 아주대 총장을 역임하면서 교수업적평가제, 교수연봉제를 도입하는 등 개혁적인 정책을 펼쳤다. 1999년 5월부터 2000년 1월까지는 교육부 장관으로 재임하며 선 대학 입학 후 전공선택제, 교수평가제의 도입과 확대를 추진했다.

대우그룹 창업자인 고 김우중 전 회장의 형인 김 전 장관은 1977년부터 5년간 대우실업 대표이사로 회사를 이끌기도 했다. 1998년 7월부터 2023년 5월까지 고등기술연구원연구조합 이사장직을, 2023년 6월부터 최근까지 명예 이사장직을 맡았다.

유족으로는 자녀 김선욱·선민·선신씨, 며느리 김혜림씨, 사위 스티븐 프라이어·노규식씨가 있다. 빈소는 서울대병원 장례식장, 발인은 3일 오전 5시 30분이다.

김희리 기자
2025-09-02 32면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로