KB손보-우리카드, GS칼텍스-흥국생명 ‘봄 배구’ 준PO 맞대결

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

KB손보-우리카드, GS칼텍스-흥국생명 ‘봄 배구’ 준PO 맞대결

김기중 기자
김기중 기자
입력 2026-03-18 21:22
수정 2026-03-18 21:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
KB손해보험 선수들이 18일 수원 실내체육관에서 열린 한국전력과의 경기에서 승리한 뒤 준플레에오프 진출을 축하하는 현수막을 들어 보이고 있다. 한국배구연맹 제공
KB손해보험 선수들이 18일 수원 실내체육관에서 열린 한국전력과의 경기에서 승리한 뒤 준플레에오프 진출을 축하하는 현수막을 들어 보이고 있다. 한국배구연맹 제공


겨울의 끝자락에서 ‘봄 배구’ 코트에 설 마지막 팀을 가리는 승부가 펼쳐졌다. 남자부에서는 KB손해보험과 우리카드, 여자부에서는 GS칼텍스와 흥국생명이 준플레이오프전(준PO)을 벌인다.

KB손해보험은 18일 수원 실내체육관에서 열린 프로배구 V리그 남자부 한국전력과의 원정 경기에서 세트 스코어 3-0(25-21, 27-25, 29-27)으로 승리했다. KB손보는 경기 전까지 승점 55(18승17패)였지만, 승점 3을 추가해 승점 58로 단숨에 3위로 올라섰다. 패배한 한국전력은 승점 56으로 5위로 밀렸다.

앞서 우리카드가 17일 대전 충무체육관에서 열린 삼성화재와 경기에서 세트 점수 3-0으로 이겨 승점 57(20승16패)로 준PO전에 오른 상태였다. 이로써 3위팀 KB손보와 4위팀 우리카드가 오는 25일 맞붙게 됐다. 준PO는 정규리그 3·4위 팀 간 승점 차가 3 이내일 때 단판 승부로 열린다.

이미지 확대
프로배구 여자부 GS칼텍스 선수들이 18일 서울 장충체육관에서 열린 현대건설과의 경기에서 득점한 뒤 기뻐하고 있다. 한국배구연맹 제공
프로배구 여자부 GS칼텍스 선수들이 18일 서울 장충체육관에서 열린 현대건설과의 경기에서 득점한 뒤 기뻐하고 있다. 한국배구연맹 제공


여자부에서는 GS칼텍스가 현대건설을 세트 스코어 3-0(25-12, 25-23, 25-15)으로 승리하며 3점을 챙겨 승점 57(19승17패)이 됐다.

앞서 흥국생명(19승17패)과 IBK기업은행(18승18패)이 나란히 승점 57로 정규리그 경기를 끝낸 상태였다. GS칼텍스가 이날 경기에서 이기면서 세 팀 모두 승점 57로 동률이 됐다. 승점 동률일 때는 승수를 따지고, 그래도 같으면 세트 득실률을 계산한다. 흥국생명과 GS칼텍스가 19승, 기업은행은 18승이 돼 기업은행이 5위로 밀렸다. GS칼텍스가 세트 득실률에서 흥국생명을 앞서 3위, 흥국생명이 4위가 됐다. 여자부 준PO는 24일 열린다.

한편 2025~26시즌 정규리그도 이날 경기로 사실상 막을 내렸다. 19일 열리는 남자부 대한항공-현대캐피탈전은 개막전이 뒤로 밀려 치르는 경기다.대한항공이 승점 69(23승12패), 현대캐피탈이 66(21승14패)이어서 경기 결과에 따른 순위 변동은 없다. 여자부는 한국도로공사가 승점 69(24승12패)로 1위, 현대건설이 65(22승13패)로 2위를 기록했다.
김기중 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
남자부 준플레이오프전에 진출한 두 팀은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로