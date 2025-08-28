박성수 2024 파리올림픽 양궁 국가대표팀 감독 별세

방금 들어온 뉴스

박성수 2024 파리올림픽 양궁 국가대표팀 감독 별세

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2025-08-28 01:00
수정 2025-08-28 01:00
박성수 전 한국 양궁 국가대표팀 감독
박성수 전 한국 양궁 국가대표팀 감독


선수와 지도자로 올림픽 정상에 오른 박성수 전 한국 양궁 국가대표팀 감독이 27일 별세했다. 55세.

인천 계양구청 양궁팀을 이끄는 박 감독은 올림픽제패기념 제42회 회장기 대학실업대회에 참가하기 위해 충북 청주를 찾았다가 이날 오전 9시쯤 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 박 감독이 지병으로 숨진 것으로 추정했다. 고교생 시절이었던 1988 서울올림픽에서 남자 단체전 금메달, 개인전 은메달을 따낸 박 감독은 2000년 인천 계양구청에서 지도자 생활을 시작했고, 2004년 처음 대표팀 코치를 맡았다.

2012 런던올림픽에서는 남자 대표팀 코치로 오진혁(현대제철 코치)의 남자 개인전 금메달 획득에 기여했다. 2024 파리올림픽에서는 국가대표팀 감독으로 한국이 남녀 양궁 금메달 5개를 싹쓸이하는 쾌거를 이뤘다.

서진솔 기자
2025-08-28 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
