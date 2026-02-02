[속보] ‘골든’·‘아파트’ 그래미 ‘올해의 노래상’ 수상 불발

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 제68회 그래미 어워즈 시상식에서 ‘아파트’를 부르고 있다. 2026.2.1 로스앤젤레스 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 제68회 그래미 어워즈 시상식에서 ‘아파트’를 부르고 있다. 2026.2.1 로스앤젤레스 AP 뉴시스

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 OST ‘골든(Golden)’과 그룹 블랙핑크 멤버 로제와 브루노 마스가 부른 ‘아파트’의 그래미 어워즈 ‘올해의 노래’ 부문 수상이 불발됐다.1일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’에서 ‘송 오브 더 이어’ 부문 트로피는 팝스타 빌리 아일리시의 ‘와일드 플라워(Wild Flower)’에 돌아갔다.올해 그래미 어워드에서 ‘골든’은 ‘송 오브 더 이어’와 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’, ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(최우수 영상물 삽입곡상) 후보로 지명된 가운데 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 에서 트로피를 거머쥐었다.‘골든’은 애니메이션 속 가상의 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 노래로, 작곡가인 이재(EJAE)와 오드리 누나, 레이 아미가 불렀다. 영화의 인기에 힘입어 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 총 8주간 1위를 차지했으며 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위에 오르는 등 전 세계적인 열풍을 일으켰다.해당 부문은 노래를 만든 제작진에 주어지는 상으로, 이재와 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등이 그래미상을 거머쥐게 됐다. K팝 작곡가가 그래미 어워즈를 수상한 것은 이번이 처음이다.또 ‘골든’의 리믹스 버전인 ‘골든 데이비드 게타 리믹스’는 ‘베스트 리믹스드 레코딩’에, ‘케데헌’ OST는 ‘베스트 컴필레이션 사운드트랙 포 비주얼 미디어’ 후보에 이름을 올렸다.로제와 브루노 마스의 ‘아파트’는 ‘송 오브 더 이어’와 ‘레코드 오브 더 이어’(올해의 레코드), ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’까지 총 3개 부문 후보에 올랐다.