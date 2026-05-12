태조가 내린 고위직 임명장…628년 만에 베일 벗은 ‘왕지’

국립중앙도서관 전시서 첫 공개

기존 이지대 왕지보다 18년 앞서

조선 초기 인사·직제 사료로 가치

이미지 확대 ‘왕지’(王旨) 닫기 이미지 확대 보기 ‘왕지’(王旨)

세줄 요약 국립중앙도서관이 태조 7년인 1398년 이지대를 경상우도 수군첨절제사로 임명하며 내린 ‘왕지’를 처음 공개했다. 왕지는 조선 초 4품 이상 고위 관리를 임명하거나 왕명을 내릴 때 쓰인 문서로, 세종 때부터는 교지로 바뀌었다. 태조 7년 왕지, 628년 만에 첫 공개

이지대 임명 문서, 조선 초기 인사사료

국가지정문화유산 등록 신청, 전시 진행

2026-05-12 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조선을 세운 임금인 태조가 관리를 임명하면서 내린 문서인 ‘왕지’(王旨)가 처음 공개된다.국립중앙도서관은 ‘위대한 유산전: 기증으로 빚은 우리의 이야기’ 전시에서 1398년 ‘왕지’를 공개한다고 11일 밝혔다. 왕지는 조선 초 임금이 4품 이상 고위 관리를 임명하거나 왕명을 내릴 때 쓰는 문서로 1425년 세종 때부터는 ‘교지’(敎旨)로 이름을 바꿨다.이번에 공개되는 왕지는 태조 7년인 1398년 이지대를 경상우도 수군첨절제사로 임명하면서 내린 것이다. 수군첨절제사는 각 도의 수군을 지휘, 감독하던 종3품 외직무관 벼슬로 ‘첨사’라고 불렀던 관직이다.특히 이번 자료는 기존에 알려진 왕지보다도 18년 앞선 것이다. 2006년 국가지정문화유산 보물로 지정된 ‘경주이씨 양월문중 고문서 및 향안 - 이지대 왕지’는 태종 대인 1416년 이지대를 가선대부·검교한성윤에 임명한다는 문서다. 두 개의 왕지에 등장하는 이지대는 고려 후기에 정당문학, 판삼사사, 정승 등을 지낸 성리학자 이제현(1287~1367)의 증손자다. 도서관 고문헌과 정진웅 학예연구사는 “이번에 공개된 자료는 조선 초기 인사 행정 및 직제를 연구할 때 사료적 가치가 매우 클 것”이라고 설명했다. 도서관 측은 이번 공개된 태조 왕지의 국가지정문화유산 등록을 신청했다고 밝혔다.왕지 외에도 1795책에 이르는 다양한 고문헌과 기증자 26명의 이야기도 만날 수 있는 이번 전시는 서울 서초구 도서관 본관 5층 고문헌실에서 내년 3월 21일까지 진행된다.