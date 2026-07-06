“무대서 만난 깨달음… 탈에 메탈을 얹어 해탈을 빚습니다”

천탈·밴드 반 10~11일 협업 무대

이미지 확대 틀 안에 굳어버린 한국 전통 탈춤에 질문을 던지며 2006년 천하제일탈공작소(천탈)를 창단한 이주원 대표는 10~11일 서울 세종문화회관 S씨어터에서 메탈 밴드 baan(반)과 함께 소설 ‘싯다르타’를 토대로 한 공연을 열며 탈춤의 오늘을 묻는다.

세종문화회관 제공 닫기 이미지 확대 보기 틀 안에 굳어버린 한국 전통 탈춤에 질문을 던지며 2006년 천하제일탈공작소(천탈)를 창단한 이주원 대표는 10~11일 서울 세종문화회관 S씨어터에서 메탈 밴드 baan(반)과 함께 소설 ‘싯다르타’를 토대로 한 공연을 열며 탈춤의 오늘을 묻는다.

세종문화회관 제공

이미지 확대 ‘천하제일탈공작소×baan’의 공연은 한국대중음악상을 수상한 반의 음반 ‘노이만’에 신곡을 더해 싯다르타의 생을 따라간다.

세종문화회관·반 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘천하제일탈공작소×baan’의 공연은 한국대중음악상을 수상한 반의 음반 ‘노이만’에 신곡을 더해 싯다르타의 생을 따라간다.

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이미지 확대 천탈 배우들이 서울 문래동 연습실에서 공연의 한 장면을 맞춰 보고 있다.

세종문화회관 제공 닫기 이미지 확대 보기 천탈 배우들이 서울 문래동 연습실에서 공연의 한 장면을 맞춰 보고 있다.

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세줄 요약 천하제일탈공작소와 밴드 반이 헤르만 헤세의 ‘싯다르타’를 탈춤과 메탈로 엮은 공연을 세종문화회관 S씨어터에서 선보였다. 전통 탈춤의 장단과 헤비메탈 리듬을 결합해 깨달음의 여정을 현대적으로 풀어냈고, 관객이 록 공연처럼 호응하길 바랐다. 헤세 ‘싯다르타’와 탈춤·메탈의 결합 공연

세종문화회관 S씨어터서 10~11일 공연

이주원 대표, 현대 탈춤의 의미 재해석

2026-07-06 17면

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독서를 멋진 활동으로 인식하는 ‘텍스트힙’(Text Hip) 현상의 정점에 헤르만 헤세의 소설 ‘싯다르타’가 있다. ‘데미안’과 함께 대표적인 성장소설로 꼽히는 ‘싯다르타’는 불교 창시자 고타마 싯다르타와 이름이 같은 청년이 깨달음을 향해 가는 여정을 그린다. 텍스트힙의 아이콘으로 소환된 고전 속 청년이 전통 탈춤, 격정의 메탈 음악과 만나면 어떤 얼굴을 하게 될까. 오는 10일과 11일 서울 세종문화회관 S씨어터에 오르는 ‘천하제일탈공작소(천탈)×baan(반)’이 그 답을 내놓는다. 컨템퍼러리 시즌 ‘싱크 넥스트 26’의 두 번째 작품이다.최근 세종문화회관 연습실에서 만난 이주원(46) 천탈 대표는 공연의 출발을 묻자 “말장난”이라고 답했다. 탈춤과 메탈을 이어 보자는 세종문화회관의 제안을 받고는 “천탈과 메탈을 계속 생각하니 해탈이 떠오르고 해탈이면 ‘싯다르타’, 이런 연상 과정이었다”고 웃었다. 오래전 ‘싯다르타’를 읽으며 탈춤으로 옮겨보고 싶다는 생각도 있었다.음악의 순서는 올해 한국대중음악상 최우수 헤비니스 음반상을 받은 반의 앨범 ‘노이만’을 따른다. 성장하는 결이 싯다르타의 일생과 닮아서다. 반의 리더 반재현(27)은 “그대로 가면 성의 없어 보일까 봐” 음반 순서를 바꾸고, 장면을 잇는 ‘강의 테마’를 새로 썼다. 탈춤이 메탈과 자연스럽게 어울리는 건 반의 음악이 뜻밖에도 국악과 닮아서다. 이 대표는 “서양 메탈은 보통 4박을 쓰는데, 반은 자진모리·굿거리 장단 같은 3박 계열로 곡을 쓴다. 별달거리와 박 구조가 똑같은 곡도 있어 탈춤 춤사위와 자연스럽게 맞물린다”면서 “강렬한 사운드 속에 묘한 여림도 있다”고 설명했다.탈에도 의미가 있다. 싯다르타와 관계 맺은 인물만 탈을 쓰고, 강가에서 탈이 사라지는 순간 사람들을 다면적으로 이해한다. 이 대표는 “단면만 보다가 끝내 그를 온전히 이해하게 되는 과정을, 요즘의 멀티 페르소나처럼 그리고 싶었다”고 했다. 무대에는 황해도(봉산·강령·은율 탈춤)와 경상도(고성·통영 오광대) 탈춤에 경기 무속 춤이 더해진다. ‘얼리버드’엔 고성오광대·강령탈춤, ‘강의 테마’엔 봉산탈춤, 부처 장면엔 통영오광대, 뱃사공 대목엔 고성오광대 덧뵈기춤이 깔린다.반재현부터 기타 박현민(25), 드럼 이성재(23), 베이스 김진규(22)까지 젠지 세대인 이들에게도 탈춤은 신선한 문화다. 박현민은 “탈이 모두 비슷하게 생겨서 좋다”고 했다. 결국 다 똑같은 인간이기 때문이다. 탈춤을 처음 본 이성재는 “생각과 달리 무용 같더라”며 신선해했다.반 멤버들의 반응은 천탈의 시작이자 역할이며 숙제다. 한국예술종합학교 전통예술원 연희과 출신인 이 대표는 무형문화재로 굳어버린 탈춤에 질문을 던지며 20년 전 천탈을 세웠다. “오래전엔 신과 잇는 매개로, 근대엔 지배층을 풍자하는 도구로 변하며 대중을 만났는데, 전승의 틀에 갇히면서 관객과 접점이 사라졌죠. 여성이나 장애인을 다루던 방식도 지금의 감수성과는 멀고요. 오늘의 탈춤은 어떤 모습이어야 할까, 그 고민에서 출발했습니다.”천탈의 작업은 두 갈래다. 전통 레퍼토리는 원형대로 지키되, 창작은 춤사위·탈 제작 방식 등 요소만 빌려 새로 짠다. 한 대목을 독무로 확장한 ‘가장무도’, 전통 인물을 오늘로 불러낸 ‘추는 사람’에 이어 셰익스피어 비극의 ‘오셀로와 이아고’, 염상섭 ‘삼대’, 박지원 ‘열하일기’를 거쳐 ‘싯다르타’까지 왔다.이 대표는 이번 공연에서 관객과 춤을 나누는 탈춤의 매력을 담아 “진리의 소리 ‘옴’을 함께 울리고, 록(rock)을 듣듯 호응하면 좋겠다”는 바람을 전했다. 탈춤을 보면서 ‘경외심’, ‘기괴하고 멋진’이라는 표현을 꺼내든 반의 멤버들은 “공연 끝에 ‘내가 뭘 본 거지?’ 싶을 거다”라고 덧댔다. “몸으로 겪고 느껴라, ‘싯다르타’처럼 변화를 느끼게 될 겁니다.”