[르포] 그녀가 사라진 그곳에 가보니… “영화 ‘살인의 추억’ 처럼 가로등도 인적도 없이 캄캄”

밤중 시신 발견 장소는 가로등 조차 없고 인적조차 없는 칠흑같은 어둠 속

주민 “강아지 산책하면서 하루 수차례 다니면서도 장씨와 마주한 적 없어”

장씨 부친도 “평소 야자수농장 무섭고 가기 싫어했다는 말 들었다” 진술

장씨 부검서 “특이 골절 없어”… 설골 골절도 “사후 부패과정서 동반 가능성”

국과수 “고도 부패·백골화로 외상·질식 판단 어려워”… 법의관 ‘목맴 가능성’ 고려

경찰 “타살 혐의점 낮지만 모든 가능성 열어두고 정확한 사망 경위는 추가 확인”

이미지 확대 시신 발견 현장 출입 통제하는 경찰 24일 제주시 한림읍에서 실종됐던 장모씨의 시신이 실종 104일만에 발견됐다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 시신 발견 현장 출입 통제하는 경찰 24일 제주시 한림읍에서 실종됐던 장모씨의 시신이 실종 104일만에 발견됐다. 연합뉴스

이미지 확대 26일 오후 9시쯤 장씨 시신이 발견된 카나리아야자숲 도로에는 낯선 차가 헤드라이트를 키고 칠흑같은 어두운 도로를 밝히고 있었다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 26일 오후 9시쯤 장씨 시신이 발견된 카나리아야자숲 도로에는 낯선 차가 헤드라이트를 키고 칠흑같은 어두운 도로를 밝히고 있었다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 26일 장씨가 숙소를 나온 시각보다 1시간쯤 빠른 오후 9시쯤 시신이 발견된 카나리아야자숲 도로에는 낯선 차의 헤드라이트 불빛에 칠흑같은 야자수가 모습을 드러내고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 26일 장씨가 숙소를 나온 시각보다 1시간쯤 빠른 오후 9시쯤 시신이 발견된 카나리아야자숲 도로에는 낯선 차의 헤드라이트 불빛에 칠흑같은 야자수가 모습을 드러내고 있다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 한림읍의 인적 드문 야자수농장에서 실종 104일 만에 장씨가 발견되며 사망 경위와 타살 여부를 둘러싼 의문이 커진다. 경찰은 설골 골절만 확인됐고 부패로 원인 특정이 어렵다고 밝혔다. 제주경찰과 제주도는 실종 대응과 CCTV·가로등 보강 대책을 내놨다. 실종 104일 만에 야자수농장서 시신 발견

현장 어둠·외진 길, 이동 경위 의문 제기

설골 골절만 확인, 타살 여부 추가 수사

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제주의 낮과 밤은 다르지만, 그곳의 낮과 밤은 너무 달랐다.26일 오후 9시쯤 찾은 제주시 한림읍의 한 카나리아야자수 농장. 초등학교 인근 샛길을 따라 들어서자 2차선 도로 옆으로 펼쳐진 야자수밭은 말 그대로 사물이 거의 보이지 않을 정도로 캄캄했다. 현장에서 마주한 야자수숲 도로는 가로등 하나 없어 인적조차 없는 곳이었다. 정말 그녀가 그 칠흑같은 어둠을 뚫고 그보다 더 외지고 은밀한 카나리아야자숲 안으로 들어갔던 것일까.비닐하우스와 밭이 이어졌고 주변에는 띄엄띄엄 한두 채의 집만 보이는 곳이었다. 늦은 밤 차량 통행도 거의 없었다. 시신이 발견된 장소 앞에는 폴리스라인이 설치돼 있었고 낯선 승용차 한 대가 헤드라이트를 켜놓은 채 어둠을 밝히고 있었다. 그 불빛마저 사라다면 주변은 암흑천지였다.주민들의 말이 과장이 아니었다. “밤이 되면 굉장히 어두워 사람이 걸어 다니는 경우는 거의 없다”, “차량도 헤드라이트가 없으면 다니기 어려운 곳”이라는 설명이 현장에서 그대로 실감났다.서울신문 영상팀이 인터뷰한 주민 허모씨도 “강아지를 산책시키고 밭에 물을 주려고 하루에도 몇 차례 오가는 곳인데 장씨를 한 번도 본 적이 없다. 저 나무에서 그랬다는 게 이해가 안 된다”고 고개를 갸웃했다.그런데 장모(37)씨는 바로 그곳에서 발견됐다. 실종 신고가 접수된 지 104일 만인 지난 24일이었다. 경찰은 집중 수색 과정에서 야자수숲 안쪽까지 들어갔고, 야자수에 끈이 묶인 채 앉아 있는 듯한 자세의 장씨 시신을 발견했다고 밝혔다. 매듭과 끈이 묶인 높이 등은 현재 정밀 감식 중이다.경찰은 주변 야자수 낙엽에서도 크게 흐트러지거나 밟힌 흔적이 발견되지 않았고, 현재까지 저항이나 다툼을 보여주는 정황도 확인되지 않았다고 밝혔다. 타살 혐의점이 낮다고 보는 이유다.하지만 현장을 직접 찾아보니 또 다른 의문이 생겼다. 장씨가 실종된 이후 104일 만에 발견된 장소가 평소 두려워하던 곳이라는 점은 유족과 주민들에게도 쉽게 이해하기 어려운 대목이다.주민들의 말이 과장이 아니었다. “밤이 되면 굉장히 어두워 사람이 걸어 다니는 경우는 거의 없다”, “차량도 헤드라이트가 없으면 다니기 어려운 곳”이라는 설명이 현장에서 그대로 실감났다.서울신문 영상팀이 인터뷰한 주민 허모씨는 “강아지를 산책시키고 밭에 물을 주려고 하루에도 몇 차례 오가는 곳인데 장씨를 한 번도 본 적이 없다. 저 나무에서 그랬다는 게 이해가 안 된다”고 고개를 갸웃했다.더욱이 장기숙소에서 그곳까지 직선 외길로 가는 길은 여성 혼자 다닐 수 있는 길이 아닐정도로 마치 영화 ‘살인의 추억’처럼 가로등 하나없는 허허벌판이었다. 대로변으로 돌아가면 20~30분은 족히 걸릴 거리였다.장씨의 아버지도 “딸이 남자친구에게 ‘야자수농장은 무섭다’, ‘가기 싫은 곳’이라고 했다고 한다. 그쪽으로는 전혀 가지 않았다고 하더라고요.”라며 “딸은 평소 무서움을 많이 탔는데 거기에 갔다는 게 이해가 안 간다”며 말을 잇지 못했다.그는 전날 “경찰로부터 딸의 목뼈와 관련해 설명을 들었다”며 “뼈 사이에 약한 부분이 있는데 그게 당겨지면서 부러졌다고 얘기하더라”고 전했다. 경찰이 장씨가 스스로 목을 매 숨졌다는 취지로 설명했다는 것이다.27일 제주경찰청에 따르면 국립과학수사연구원 부검 감정서에는 장씨의 머리뼈와 목뼈, 몸통 등에서는 특이 골절이 발견되지 않았다. 다만 남아 있던 목뿔뼈(설골)에서 골절이 확인됐지만, 부패가 심하고 일부 백골화가 진행돼 해당 골절이 외상이나 질식에 따른 것인지 판단하기 어렵고 사후 부패 과정에서 발생했을 가능성도 배제할 수 없다고 감정했다.특히 특이 골절이 발견되지 않았고 설골 골절 역시 발생 원인을 특정하기 어려운 만큼, 정확한 사망 경위와 타살 여부는 추가 수사가 필요한 상황이다.외부 전문가들은 카나리아야자수의 구조상 혼자 줄을 걸고 매듭을 만드는 과정이 쉽지 않았을 것이라는 주장도 제기됐지만, 아직 경찰 감식으로 확인된 사실은 아니다.무엇보다 장씨가 왜 이곳으로 갔는지가 풀리지 않고 있다.경찰은 장씨가 실종 신고 전인 지난 5월 12일 밤부터 13일 새벽 사이 숙소를 나와 야자수농장으로 이동해 스스로 생을 마감한 것으로 추정하고 있다. 실제 농장은 장씨가 장기 투숙했던 숙소에서 불과 400ｍ가량 떨어져 차량(시속 40㎞ 속도)으로 약 3분 거리였다.장씨의 실종 신고는 허위로 종결됐고 초기 수색 기회도 사라졌다. 경찰의 늦장대응과 실종 관리체계에 대한 책임론도 커지고 있다.이날 국민들에게 세차례나 고개 숙인 고평기 제주경찰청장은 “이번 사건을 철저히 수사해 결과를 숨김없이 공개하고, 도내 모든 실종사건을 전면 재조사하겠다”고 밝혔다. 실종 대응 시스템과 인력·절차를 전면 점검하고 2·3중 안전장치를 마련하겠다고도 했다.그는 “최근 올레길을 직접 돌아보면서 폐쇄회로(CC)TV가 부족한 곳을 확인했다”며 “도심지 골목길의 가로등과 비상벨 등도 다시 점검하겠다”고 말했다.SNS를 통한 장씨 사건 관련 신상정보 유포에 대해서는 “법리를 검토해 방송통신위원회 의뢰 여부 등을 고민하고 있다”고 밝혔다.위성곤 제주지사도 유관기관 회의를 통해 해안가와 올레길 등 위험지역에 AI 기반 CCTV를 확충하고, AI CCTV 보급률을 현재 58%에서 2030년 75%까지 높이기로 했다. 78명의 관제요원이 24시간 실시간 감시하는 체계도 강화한다.특히 장기 실종에 대비해 공공 CCTV 영상 보존기간을 현행 30일에서 60일 이상으로 연장하고 저장장치 용량도 확충할 계획이라고 밝혔다.