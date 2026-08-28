[속보] 장동혁 대표 “제주실종사건, 끝난게 아니라 원점에서 재수사해야”

국민의힘 지도부, 시신 발견 야자수 농장 찾아 현장 점검

장대표 “발이 땅에 닿는데 자살 납득 어려워…가지도 쉽게 부러져”

국민 생명·안전은 민생의 기본… 문제 생긴 후 보완하겠다는 접근 안돼

수색 중 허위 종결 골든타임 놓쳐… 합리적 의심 해소 때까지 철저 수사를

국과수, 이날 시신 DNA 분석 결과 장씨 유전자와 일치한다는 분석결과 통보

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 28일 제주실종사건 시신발견 현장인 제주시 한림읍 야자수농장에서 쉽게 부러지는 가지 밑둥을 만지며 이곳에서 숨졌다는게 쉽게 이해가 안된다며 현장을 직접 점검하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 28일 제주실종사건 시신발견 현장인 제주시 한림읍 야자수농장에서 쉽게 부러지는 가지 밑둥을 만지며 이곳에서 숨졌다는게 쉽게 이해가 안된다며 현장을 직접 점검하고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 28일 장씨 시신발견현장인 제주시 한림읍 야자수농장에서 제주경찰청 길민성 형사과장으로 부터 수사상황을 듣고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 28일 장씨 시신발견현장인 제주시 한림읍 야자수농장에서 제주경찰청 길민성 형사과장으로 부터 수사상황을 듣고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 장씨 시신발견 현장을 방문한 장동혁 대표가 취재진에 둘러싸여 제주경찰청 형사과장으로부터 수사상황을 경청하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 장씨 시신발견 현장을 방문한 장동혁 대표가 취재진에 둘러싸여 제주경찰청 형사과장으로부터 수사상황을 경청하고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 28일 제주실종사건 시신발견현장인 제주시 한림읍 야자수농장현장을 직접 보기 위해 지휘부와 함께 걸어오고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 28일 제주실종사건 시신발견현장인 제주시 한림읍 야자수농장현장을 직접 보기 위해 지휘부와 함께 걸어오고 있다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 제주에서 실종 104일 만에 숨진 장모씨 사건을 두고 원점 재수사를 요구했다. 발이 땅에 닿은 채 발견됐다는 점과 경찰의 허위 종결 보고를 문제 삼으며, 자살 단정은 이르다고 비판했다. 장동혁, 제주 실종사건 원점 재수사 촉구

경찰 허위 종결 보고·자살 단정 강한 의문

제주 실종 사건 전반과 수사체계 재점검 요구

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장동혁 국민의힘 대표가 28일 제주에서 실종 104일 만에 숨진 채 발견된 장모씨 사건과 관련해 “합리적인 의심이 해소될 때까지 원점에서 철저하게 수사해야 한다”고 촉구했다.장 대표는 이날 오후 3시쯤 제주시 한림읍 대림리의 장씨 시신 발견 현장을 찾아 제주경찰청으로부터 수사 상황을 보고받은 뒤 이같이 밝혔다.장 대표는 특히 장씨의 사망 경위와 관련해 경찰이 사실상 ‘목맴’ 가능성에 무게를 두고 있는 데 대해 강한 의문을 제기했다.그는 현장에서 “발견 당시 장씨의 발이 땅에 닿아 있었다는 설명을 들었다”며 “야자수의 높이와 나무의 상태 등을 볼 때 이곳에서 목을 매 자살했다는 것이 일반인 입장에서 쉽게 납득되는 상황은 아니다”고 말했다.이어 “물론 (신체의 일부 또는 대부분이 바닥이나 벽 등에 지지된 상태에서 이루어진 죽음인 불완전 의사)그런 경우도 있을 수 있지만, 발견 당시부터 쉽게 단정하기에는 의심스러운 지점이 있다”며 “왜 하필 이 나무(카나리아야자수)를 선택했는지 등 여러 가능성을 열어놓고 수사해야 한다”고 강조했다.장 대표가 문제 삼은 것은 사망 경위뿐만이 아니다. 장씨가 처음 실종 신고된 뒤 수색이 진행되던 과정에서 경찰관이 허위로 ‘연락이 됐다’고 보고하면서 사건이 종결됐다는 점을 거듭 지적했다.장 대표는 “실종 사건, 특히 여성 실종 사건은 최우선적으로 처리해야 하는데 수색을 하던 중 연락이 됐다고 보고하고 사건을 종결했다”며 “결과적으로 수색이 중단됐고 그로 인해 너무 많은 시간이 흘렀다”고 말했다.그러면서 “수색 중 연락이 됐다는 허위 보고가 수색을 막고 사건을 은폐하기 위한 의도에서 비롯된 것은 아닌지 합리적인 의심을 가질 수밖에 없다”며 “단순한 실수로 치부해서는 안 된다”고 주장했다.장 대표는 경찰이 ‘모든 가능성을 열어놓고 수사하고 있다’고 밝히면서도 실제 발표 과정에서는 자살에 무게를 두는 듯한 태도를 보이고 있다고 비판했다.그는 “가능성을 열어놓았다고 말하려면 국민이 납득할 만한 수사를 해야 한다”며 “합리적인 의심이 생겼다면 그 자리에서 멈춰 새로운 단서와 증거를 찾아야 한다”고 말했다.이어 “지금이라도 국민들의 의혹이 완전히 해소될 때까지 함부로 결론을 내려서는 안 된다”며 “이 사건을 처음부터 다시 들여다보고 단서와 증거를 찾아야 한다”고 강조했다.장 대표는 장씨 사건을 계기로 제주지역 실종 사건 전반에 대한 재점검도 요구했다.그는 “최근 제주에서 실종 사건을 허위로 종결한 사례가 여러 건 확인되고 있다”며 “최근 4년간 제주에서 실종 신고된 사건 가운데 생사조차 확인되지 않은 사건(15건)들도 있는 것으로 안다. 이런 사건들이 왜 제대로 처리되지 않았는지 다시 살펴봐야 한다”고 말했다.제주 치안 문제와 함께 정부의 수사체계 개편에도 날을 세웠다.장 대표는 “국민의 생명과 안전은 민생의 기본”이라며 “문제가 생기면 그때 보완하겠다는 식으로 접근할 사안이 아니다”고 지적했다.특히 검찰의 보완수사권 폐지와 관련해 “시스템을 바꿔놓고 이를 운영할 절차와 제도가 제대로 마련되지 않은 것이 문제”라며 “정부가 신속하게 대책을 내놓아야 한다”고 촉구했다.이어 “국민의힘도 국회에서 여야가 머리를 맞대고 대책을 마련하는 논의를 시작하겠다”며 “필요하다면 국민의힘이 먼저 논의를 시작하겠다”고 밝혔다.장 대표 등 국민의힘 지도부는 이날 장씨 시신 발견 현장에 이어 제주경찰청을 찾아 제주경찰청장과 면담할 예정이다.장 대표는 이날 현장에서 “치안은 민생의 기본”이라며 “국민의 생명과 안전이 침해된 사건을 대국민 사과만으로 끝낼 수 없다”고 거듭 강조했다.한편 이날 장모씨의 발인이 제주시 양지공원에서 엄수됐다. 장씨의 시신은 화장된 뒤 타지역 납골당으로 옮겨져 영면에 들어갈 예정이다.장씨의 부친은 딸을 “우리 집의 기둥 같은 딸이었다”고 회고하며 “실종 신고를 허위로 종결한 경찰관에 대한 수사에도 관심을 가져달라”고 호소했다.장씨의 최초 실종 신고를 담당했던 부 경장은 그동안 사건을 종결한 이유에 대해 “장씨와 연락이 닿았다”고 주장해왔다. 그러나 경찰 수사가 이어지면서 전날 이 같은 주장이 거짓이었다고 시인한 것으로 확인됐다.한편 경찰은 이날 국립과학수사연구원 본원으로부터 장씨의 시신이 실종자 본인으로 확인됐다는 내용의 유전자(DNA) 감정 결과를 통보받았다. DNA 분석 결과 장씨 부친과 친자관계가 성립하는 것으로 확인됐다.경찰은 정확한 사망 경위와 시점 등을 포함해 다양한 가능성을 열어두고 관련 수사를 이어갈 방침이다.