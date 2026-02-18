“봄날 같은 따뜻한 순간이 예쁘게 남길”…‘12년차 듀오’ 멜로망스

이미지 확대 오는 23일 서울신문 주최 ‘2026 봄날 음악회’ 무대에 오르는 멜로망스의 김민석(왼쪽)과 정동환. 어비스컴퍼니 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 23일 서울신문 주최 ‘2026 봄날 음악회’ 무대에 오르는 멜로망스의 김민석(왼쪽)과 정동환. 어비스컴퍼니 제공

시간이 지나고 경험이 쌓이며 자연스럽게 음악과 함께 성숙”해진 데뷔 12년차 듀오가 됐다. “누군가의 일상 속에서 조용히 흐르는 배경음악처럼”(정동환) 많은 이들의 순간들에 녹아들면서 “때론 힘을 주는 음악으로 사람들 곁에 남기를 바라는 마음”(김민석)은 여전하다.

“스스로 만족할 수 있는 완성도와 방향을 조금 더 고민하고 있다”는 그는 “언젠가는 솔로곡을 발표해보고 싶다”는 바람을 내보였다.

서울예대 동기로 만난 정동환과 김민석은 “우리 음악을 펼쳐보자”는 다소 막연한 마음으로 뭉쳤다. “감정과 에너지가 전부였던” 두 친구가 “낭만을 이루고 싶어 시작한” 멜로망스는 “멜로망스는 오는 23일 서울 롯데콘서트홀에서 열리는 ‘2026 봄날 음악회’ 무대에 올라 그 마음을 공유한다. 대중적인 사랑을 받은 ‘사랑인가 봐’와 함께 ‘나를 사랑하는 그대에게’, ‘먼지’, ‘좋은 날’을 선사한다. 음악회에 앞서 진행한 서면 인터뷰에서 정동환은 “멜로망스의 음악적 결을 잘 보여주는 곡들”이라면서 “공간의 울림에 걸맞은 음악으로 더 깊은 감동을 전하고 싶다”고 했다.이중 ‘먼지’는 정동환이 개인적으로 아끼는 곡으로 꼽는다. 그는 “(팬클럽인) 멜로버 로망이에게 헌정하는 마음으로 만든 곡”이라 “멜로망스가 지향해온 감정의 결과 음악적 정수가 비교적 잘 담겨 있다고 느낀다”고 했다.김민석은 선곡에 대해 “음악회인 만큼 클래식한 매력도 함께 드러내고 싶은 마음”이라고 했다. 특히 이번 공연에선 55인조 풀 편성 오케스트라 연주로 노래한다. “오케스트라와 함께 우리 음악을 들려드리고 싶다고 자주 얘기했는데 그 꿈을 이루게 돼 진심으로 감사하다”는 정동환은 “그랜드 피아노와 오케스트라가 만들어내는 사운드 속에서 우리 음악이 또 다른 색으로 펼쳐질 듯하다”면서 기대감을 내비쳤다.두 사람은 멜로망스라는 끈끈한 듀오로 노래하면서도 각자의 매력과 실력이 돋보이는 개별 활동도 병행하고 있다.김민석은 2024년 뮤지컬 ‘하데스타운’을 시작으로 뮤지컬 무대에 서고 있다. “지금이 아니면 새로운 도전이 어려울 것 같다는 생각”에 도전했는데 “한 인물이 되기 위해 애쓰는 과정, 무대 위에서 이루어지는 감정적인 소통 등에 매력을 느끼고 있다”고 했다. 현재는 ‘데스노트’에서 엘리트 의식, 도덕적 이중성을 품은 라이토를 연기한다. 그는 “정의감이 투철한 소시오패스라는 설정 자체가 강렬했다”며 “대사와 몸짓, 감정 모두 절제하고 있다가 클라이맥스에서 광기를 드러내기 위해 많은 시간을 투자했다”고 덧붙였다.작곡, 편곡, 연주까지 다방면에서 능력을 보이는 정동환은 멜로망스 영역을 넘어 다른 가수들의 곡 작업에도 참여하고 있다. 2021년에는 피아노 소품집 ‘화이트(WHITE)’를 내며 연주력을 펼쳐 보였다. “처음부터 시리즈를 염두에 둔 기획”이어서 두 번째 연주 음반에 대한 구상도 갖고 있다. 그는 “뉴에이지, 재즈, 클래식, 팝, 월드뮤직 등 다양한 장르의 결을 피아노 한 대로 풀어내고 싶다”면서 “연주자로서의 색을 온전히 담은 음반을 너무 늦지 않게 꼭 들려드리고 싶다”고 했다.정동환은 공연과 TV 프로그램에서 담백하고 차분한 음색으로 노래 실력을 보여줬지만 솔로곡을 낸 적은 없다.이번 음악회에서 멜로망스는 관객들에게 “즐기고 싶은 방식대로” 즐겨달라고 했다. “봄날처럼 따뜻하고 아름다운 순간을 선물하고 싶습니다. 새롭게 편곡된 선율 하나하나에 귀 기울여주시면 어쿠스틱이 가진 고유한 아름다움을 오롯이 느낄 수 있을 겁니다.”