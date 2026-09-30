나체 남녀 살색 포스터 걸고… “너무 야해” 대한민국 뒤집어놨던 영화 ‘거짓말’, 27년만 무삭제 개봉

세줄 요약 외설 논란으로 대폭 편집돼 상영됐던 장선우 감독의 영화 ‘거짓말’이 27년 만에 4K 무삭제 완전판으로 돌아왔다. 배급사는 11월 11일 전국 극장 개봉을 확정했고, 한국영상자료원이 복원한 해외 배급용 판본을 상영한다고 밝혔다. 27년 만에 무삭제 완전판 국내 재개봉

외설 논란·등급 보류·고발 등 파문 재조명

한국영상자료원 4K 복원본 상영 확정

이미지 확대 영화 ‘거짓말’ 스틸컷 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘거짓말’ 스틸컷

이미지 확대 오는 11월 11일 개봉하는 영화 ‘거짓말: 4K 무삭제 완전판’ 포스터 닫기 이미지 확대 보기 오는 11월 11일 개봉하는 영화 ‘거짓말: 4K 무삭제 완전판’ 포스터

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

외설 논란으로 많은 분량이 편집된 채 개봉했던 장선우 감독의 영화 ‘거짓말’이 약 27년 만에 무삭제 완전판으로 국내 극장에서 상영된다.29일 배급사 영화로운 형제에 따르면 ‘거짓말: 4K 무삭제 완전판’은 오는 11월 11일 전국 극장에서 개봉을 확정했다.‘거짓말’은 중년의 조각가 J와 여고생 Y의 외도를 다룬 작품으로, 당시 한국 극장가에서는 상상하기 힘들던 배우들의 신체 부위가 노출된 성관계 장면들이 담기는 등 외설 논란을 불러왔다.영화는 원작 소설인 ‘내게 거짓말을 해봐’가 1996년 금서로 지정됐고, 이듬해 작가 장정일이 음란물을 제조했다는 혐의로 실형을 선고받을 정도로 이미 파문을 일으킨 작품이었다.개봉 당시 영상물등급위원회로부터 두 차례 등급 보류 판정을 받았으며, 일부 내용을 삭제한 뒤에야 극장에 걸릴 수 있었다.개봉 후에도 시민단체가 극장주 100여명을 고발할 정도로 큰 반발을 불러일으켰고, 유엔 인권위원회가 ‘아동 포르노물’로 규정하며 상영 중단 및 대책 마련을 권고하는 일도 빚어졌다.영화는 달라진 사회 분위기에 힘입어 비로소 검열 없는 원형 그대로의 모습으로 관객을 만나게 됐다.이번 상영본은 프랑스에서 블루레이로도 출시된 바 있는 한국영상자료원에서 4K로 복원한 해외 배급용 판본이다.1차 포스터는 영화가 겪었던 논란과 검열의 역사를 전면에 내세웠다. 어두운 방 안 얽혀 있는 두 사람 위로 “베니스가 상찬하고 한국이 봉인했던 27년”, “가위질 한 번 없는 112분, 가장 불쾌한 명작”, “2차례 등급 보류, 원작자 구속, 유엔인권위 권고”라는 문구가 적혀 있다.세기말 예술과 표현의 자유에 대한 뜨거운 논란을 불러일으키며 대한민국을 뒤흔들었던 영화가 오늘날 관객에게 어떻게 재평가받을지 주목된다.