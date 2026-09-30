한화오션, 9월 2.9조 수주… 상선·방산·FDC로 글로벌 공략 가속

세줄 요약 한화오션이 9월 한 달 동안 LNG운반선과 대형 컨테이너선 등 2조8918억원 규모의 수주를 확보하며 글로벌 시장 공략을 가속했다. 수익성 중심의 선별 수주로 3년치 이상 일감을 쌓았고, 태국 호위함 사업과 부유식 데이터센터 개발로 사업 영역을 넓히고 있다. 9월 한 달 2조8918억원 수주 릴레이 달성

LNG운반선·컨테이너선 중심 선별 수주 강화

태국 호위함·FDC로 사업 확장 가속

이미지 확대 한화오션이 개발한 FDC 모형 사진. 한화오션 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화오션이 개발한 FDC 모형 사진. 한화오션 제공

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한화오션이 한 달 동안 2조 9000억원 규모의 수주 릴레이를 펼치며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다. 한화오션은 9월 한 달 동안 LNG운반선, 대형 컨테이너선 등 총 2조 8918억원 상당의 수주를 달성했다고 30일 밝혔다.이번 성과는 단순한 양적 확대를 넘어 수익성 위주의 선별 수주 전략이 주효했음을 보여준다. 친환경 연료 추진 및 고효율 선박 분야에서 기술력을 입증하며 3년치 이상의 안정적인 일감을 확보했다.방산 부문에서의 성과도 이어지고 있다. 한화오션은 지난 9일 태국 왕립해군의 차세대 호위함 도입 사업 우선협상대상자로 선정됐으며, 본계약 체결 시 6833억 원의 수주가 더해질 전망이다.상선과 방산을 넘어 미래 해양 인프라 시장 진출도 준비 중이다. 최근 전 세계 데이터센터 수요 급증에 맞춰 바다 위 데이터센터인 ‘부유식 데이터센터(FDC)’를 개발하고, 미국 선급 ABS의 개념 인증을 획득하며 미래 먹거리 발굴에도 나섰다.조선업계 관계자는 “안정적인 상선 수주잔고를 바탕으로 해외 함정과 FDC 등 미래 해양 분야까지 영역을 넓히면서 한화오션의 중장기 성장 기반이 한층 강화되고 있다”고 전했다.