[포토] 입장 발표하는 강현우 합참 작전본부장

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강현우 합동참모본부 작전본부장이 30일 서울 용산구 국방부 브리핑룸에서 최근 발생한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건과 관련해 군의 공식 입장을 발표하고 있다.이날 강 본부장은 사건 발생 경위와 현장 조사 결과를 설명하며 향후 군의 대응 방향 및 대비 태세를 강조했다.