정치 국방·외교 [포토] 입장 발표하는 강현우 합참 작전본부장 입력 2026-09-30 10:51 수정 2026-09-30 10:51 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/09/30/20260930500070 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 강현우 합동참모본부 작전본부장이 30일 서울 용산구 국방부 브리핑룸에서 최근 발생한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건과 관련해 군의 공식 입장을 발표하고 있다.이날 강 본부장은 사건 발생 경위와 현장 조사 결과를 설명하며 향후 군의 대응 방향 및 대비 태세를 강조했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지