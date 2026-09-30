대전시·IBK 기업은행, 내달 13일 DCC서 ‘일자리 박람회’

인재와 일자리 매칭으로 지역 정착 기반 제공

이미지 확대 2026 대전 일자리 박람회 닫기 이미지 확대 보기 2026 대전 일자리 박람회

세줄 요약 대전시와 IBK기업은행이 내달 13일 DCC 제2전시장에서 2026 대전 일자리 박람회를 연다. 60여개 지역 우수기업이 참여해 1대1 현장 면접과 채용 상담을 진행하고, 사전 신청자는 대기 없이 상담받을 수 있다. AI 취업 특강과 NCS·현직자 코칭도 마련한다. 대전시·IBK기업은행, 내달 13일 DCC서 박람회 개최

60여개 지역 우수기업 참여, 현장 면접·상담 진행

AI 취업 특강·NCS 컨설팅 등 맞춤형 지원 마련

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대전시는 30일 IBK 기업은행과 공동으로 내달 13일 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 ‘2026 대전 일자리 박람회’를 개최한다고 밝혔다.대전 지역 첨단산업 기업과 우수 강소기업, 공공기관과 지역 우수 인재 간 채용 매칭을 활성화하고 인공지능(AI) 기술 기반의 스마트 취업 지원으로 일자리를 제공한다는 취지다.현장에서는 60여개 지역 우수기업이 참여하는 채용관이 설치돼 구직자와 기업 인사담당자 간 1대 1 현장 면접 및 채용 상담을 진행하며 내달 8일까지 사전 신청하면 대기 없이 현장 상담을 받을 수 있다. 온라인 참여 기업관도 운영한다.구직자의 취업 역량 강화를 위해 최신 취업 트렌드를 반영한 ‘대전형 특화 프로그램’도 운영한다. 취업 성공 매칭 원정대에서는 취업 1타 강사인 ‘면접왕’ 이형의 특강과 참가자의 희망 직무·관심 산업을 반영한 프로그램 등을 선보인다.공공기관 채용을 준비하는 구직자를 위한 공공기관 취업 준비 특강과 고졸 특화 프로그램인 리틀 프로 토크콘서트, 전역(예정) 장병을 위한 취업 준비 가이드, AI 도구를 활용한 서류·면접 노하우를 알려주는 취업 준비 특강도 진행한다.공공기관·공기업 취업 준비자를 위한 국가직무능력표준(NCS) 기반 컨설팅과 대전 주력산업·미래산업 취준생을 위한 대전형 JOB 컨설팅, AI 취업 준비 컨설팅을 비롯해 직무별 현직자(14명)에게 실무 조언을 받을 수 있는 ‘현직자 코칭챗’도 만날 수 있다. NCS와 대기업 필기시험 모의 체험과 취업 준비 상식을 겨루는 ‘서바이벌 골든벨’도 진행한다.문인환 대전시 민생경제국장은 “대전의 우수한 청년들이 지역에서 경쟁력 있는 일자리를 찾고 안정적으로 정착할 수 있는 기반을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.