세계가 배우는 K-보존기술…국립문화유산연구원, 글로벌 연수 가동

20년 아시아 연수, 전 세계로 확대

각국 보존 현안 맞춤형 기술 전수

이미지 확대 지난해 8월 5일 열린 국립문화유산연구 국제교류 비전선포식의 모습. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 8월 5일 열린 국립문화유산연구 국제교류 비전선포식의 모습. 국가유산청 제공

세줄 요약 국립문화유산연구원이 르완다·우즈베키스탄 등 5개국 전문가를 초청해 국제 문화유산 보존기술 연수를 운영했다. 31개국 지원자 가운데 선발된 참가자들은 1대1 멘토링과 현장 실습으로 각국 보존 현안을 연구했다. 해외 5개국 전문가 초청, 국제 연수 가동

31개국 지원자 경쟁, 5명 선발해 연구 진행

1대1 멘토링과 현장 실습으로 보존기술 전수

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한국 문화유산 보존기술을 배우기 위한 세계 각국 전문가 연수가 국내에서 열린다.국가유산청 국립문화유산연구원은 지난 3일부터 오는 10월 1일까지 해외 5개국 문화유산 전문가를 초청해 ‘2026 국제 문화유산 보존기술 연수(ICPC)’를 운영한다고 4일 밝혔다.이번 연수는 2005년부터 20년간 운영하며 아시아 19개국 120명의 전문가를 배출한 ‘아시아 문화유산 보존·관리 전문가 초청연수(ACPCS)’를 모태로 한 프로그램이다.올해 전 세계로 대상을 확대한 첫 공모에는 31개국에서 지원자가 몰렸다. 연구원은 연구계획의 적합성과 국제협력 잠재력 등을 종합 심사해 르완다·우즈베키스탄·부탄·에콰도르·몰디브 출신 전문가 5명을 선정했다.선정된 이들은 고고유적과 지역사회 참여, 불교 조형물 안료 분석, 고대 목판 보존, 전통건축 보존기술 비교, 기후변화 대응 문화유산 안전관리 등 각국 문화유산 보존 현안과 맞닿은 주제로 연구를 수행한다.연수는 참가자별 연구 주제에 맞춰 담당 전문가를 매칭하는 1대1 멘토링 방식으로 진행된다. 이론과 실습을 병행해 실질적인 보존 기술을 전수하고, 서울의 주요 궁궐과 경주·익산·부여 등 문화유산 현장을 방문해 보존·활용 사례도 직접 살펴본다.연구원은 이번 ICPC를 계기로 참여 인원과 연수 기간을 단계적으로 확대할 방침이다. 아울러 유네스코 산하 국제문화유산보존복원연구센터(ICCROM)와 공동 운영하는 ‘컬렉션의 보존 및 사용(CollAsia)’, ‘아시아권 보존과학 현지기술교육(OTTP)’ 등 국제연수 프로그램도 고도화해 국제 협력 기반을 넓혀갈 계획이다.연구원 관계자는 “앞으로도 중남미, 아프리카, 도서국 등 문화유산 보존 역량 강화가 필요한 국가들과의 협력을 꾸준히 확대할 계획”이라고 전했다.