국가유산, 빛으로 재탄생…‘2026 국가유산 미디어아트’ 개최

8월 14일~11월 8일 ‘빛의 축제’

지난해 8곳에서 12곳으로 확대

이미지 확대 국가유산 미디어아트 부여 정림사지 행사 모습. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 국가유산 미디어아트 부여 정림사지 행사 모습. 국가유산청 제공

이미지 확대 2026 국가유산 미디어아트 행사 안내 포스터. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 국가유산 미디어아트 행사 안내 포스터. 국가유산청 제공

세줄 요약 국가유산청과 국가유산진흥원이 14일 진주성을 시작으로 11월 8일까지 전국 12개 지역에서 ‘2026 국가유산 미디어아트’를 개최한다. 미디어파사드와 AI, MR, VR을 활용해 국가유산의 역사와 문화를 밤에 체험하도록 구성한다. 전국 12개 지역서 국가유산 미디어아트 개최

미디어파사드·AI·VR로 야간 체험 콘텐츠 구성

진주성 시작, 경주·익산·부여 등 순차 진행

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진주성, 경주 대릉원, 익산 미륵사지 등 전국 주요 국가유산이 첨단 디지털 기술과 결합해 야간 문화콘텐츠로 재탄생한다.국가유산청과 국가유산진흥원은 오는 14일 진주성을 시작으로 오는 11월 8일까지 전국 12개 지역에서 ‘2026 국가유산 미디어아트’를 순차적으로 개최한다고 3일 밝혔다. 개최 규모는 지난해 8곳에서 12곳으로 확대됐다.이번 행사는 미디어파사드와 인공지능(AI), 혼합현실(MR), 가상현실(VR) 등을 활용해 국가유산의 역사·문화적 가치를 야간에 체험할 수 있도록 구성한 프로그램이다.첫 무대는 진주성이다. 8월 14일부터 9월 6일까지 ‘가온누리 진주성도’를 주제로 공북문과 김시민 장군 동상 등을 활용한 미디어 연출이 펼쳐진다. 관람객이 북을 치면 촉석루에 석류꽃이 피어나는 참여형 콘텐츠도 운영된다.경주·익산·부여·강화에서는 고대와 중세 왕도의 시간을 빛으로 풀어낸다. 경주 대릉원(9월 4~27일)은 신라 건국 설화와 왕릉, 황금 문화를 조명하고, 익산 미륵사지(9월 4~27일)는 높이 30m 규모 미디어파사드로 사라진 목탑을 가상 복원한다. 부여 정림사지(9월 7~27일)는 관람객 참여형 AI 체험을 통해 백제의 지식을 소개하고, 강화 고려궁지(9월 11일~10월 4일)는 고려 궁궐을 빛으로 재현한다.철원·아산·통영·여수에서는 호국의 기억을 평화와 치유의 메시지로 확장한다. 철원 노동당사(9월 11일~10월 11일)는 전쟁의 기억을 주제로 한 참여형 콘텐츠를 선보이고, 아산 이충무공 유허(9월 18일~10월 11일)는 연못 위에서 명량·노량해전을 재현한다. 통영 삼도수군통제영(9월 18일~10월 11일)은 수군기지의 역사와 문화예술을 조명하며, 여수 진남관(10월 9일~11월 8일)은 해체·보수를 마친 공간에서 임진왜란 서사와 VR 체험을 함께 제공한다.군산·양산·청주에서는 국가유산의 무대를 도시와 일상으로 넓힌다. 군산(8월 28일~9월 20일)은 구 군산세관 본관과 내항 철로 등을 연결한 미디어아트를 선보인다. 양산 통도사(9월 28일~10월 18일)는 사찰 전 구역에서 수행과 고요의 의미를 빛으로 풀어낸다. 청주(10월 3~24일)는 용두사지 철당간 등 도심 유적을 잇는 미디어아트와 함께 스마트 테이블 체험, 모바일 증강현실 탐방 프로그램을 운영한다.행사 일정과 세부 내용은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.