제주공항 소음피해 주민에 ‘문화복지’ 선물… ‘찾아가는 마실극장’으로 지역상권 살린다

외도 월대천축제·하귀 어울림 한마당 운영

지역상권 쿠폰 지급 골목경제 활성화 기대

이미지 확대 한국공항공사와 제주콘텐츠진흥원이 외도·하귀1리 지역 찾아가는 ‘마실 문화극장’을 개최한다. 제주콘텐츠진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국공항공사와 제주콘텐츠진흥원이 외도·하귀1리 지역 찾아가는 ‘마실 문화극장’을 개최한다. 제주콘텐츠진흥원 제공

세줄 요약 한국공항공사와 제주콘텐츠진흥원이 제주공항 소음대책지역인 외도동과 하귀1리 주민을 대상으로 문화복지사업을 시작한다. 외도 월대천축제와 하귀1리 군랑포 어울림한마당에서 노래 경연, 무성영화 변사극, 유등 띄우기 등을 선보이고, 경품과 상품은 지역상권 쿠폰으로 제공한다. 제주공항 소음대책지역 주민 대상 문화복지사업 추진

외도·하귀1리 축제 연계 공연과 체험 프로그램 운영

경품·상품을 지역상권 쿠폰으로 제공해 소비 유도

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제주공항 항공기 소음으로 생활 불편을 겪는 주민들을 위한 문화복지사업이 본격 추진된다. 축제와 공연, 체험 프로그램을 통해 주민들의 문화 향유 기회를 넓히는 동시에 지역상권 활성화도 함께 꾀한다.한국공항공사(사장대행 박재희)와 제주콘텐츠진흥원(원장 강민부)은 제주공항 소음대책지역인 제주시 외도동과 애월읍 하귀1리 주민들을 대상으로 ‘2026 한국공항공사 주민지원 문화복지사업’을 추진한다고 23일 밝혔다.이번 사업은 항공기 소음으로 일상에 불편을 겪는 주민들에게 다양한 문화예술 프로그램을 제공하고, 마을축제와 연계한 행사를 통해 공동체 회복과 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.행사는 오는 24일부터 열리는 외도 월대천축제와 다음 달 16일 개최되는 하귀1리 군랑포 어울림한마당에서 진행된다.외도 월대천축제에서는 주민 참여형 노래 경연인 ‘우리 동네 가수왕’(25일 오후 5시 40분)을 비롯해 한국 영화의 정취를 느낄 수 있는 ‘무성영화 변사극’(25일 오후 8시 30분), 유등 띄우기 등 다양한 문화 프로그램이 펼쳐진다.하귀1리 군랑포 어울림한마당에서도 무성영화 변사극과 우리 동네 가수왕 등 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 공연이 이어질 예정이다.이번 사업은 문화행사에 그치지 않고 지역경제 활성화에도 초점을 맞췄다. 행사 참가자와 주민들에게 지급하는 경품과 상품을 마을 상권에서 사용할 수 있는 지역상권 쿠폰으로 제공해 축제 참여가 자연스럽게 지역 소비로 이어지도록 할 계획이다.한국공항공사 관계자는 “앞으로도 제주공항 소음대책지역 주민들이 문화예술을 보다 쉽게 접할 수 있도록 다양한 문화복지사업을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.제주콘텐츠진흥원 관계자는 “이번 사업은 문화행사를 넘어 소음대책지역 주민들의 삶의 질 향상과 공동체 회복, 지역경제 활성화를 함께 이루기 위한 문화복지사업”이라며 “주민들이 체감할 수 있는 문화서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.