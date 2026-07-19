신진서, 인류 최초로 AI 카타고 벽 깼다…4시간50분 접전 끝 승리

두 점 접바둑서 4시간 50분 끝에 4집 반승

대형 정석으로 변수 줄여…21일 최종 3국

이미지 확대 고심하는 신진서 바둑 세계 랭킹 1위 신진서 9단이 현존하는 최고 수준의 바둑 AI 프로그램 카타고(KataGo)와 쎈수학·한경 기신전(棋神戰) 3번기를 치른다. 026.7.17 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 고심하는 신진서 바둑 세계 랭킹 1위 신진서 9단이 현존하는 최고 수준의 바둑 AI 프로그램 카타고(KataGo)와 쎈수학·한경 기신전(棋神戰) 3번기를 치른다. 026.7.17 연합뉴스

세줄 요약 신진서 9단이 서울에서 열린 기신전 2국에서 AI 카타고를 상대로 4시간50분 혈투 끝에 4집 반승을 거뒀다. 두 점을 먼저 놓는 접바둑 조건에서도 공식 대국 첫 승리를 따내며, 인간 바둑의 가능성을 다시 보여줬다. 신진서, AI 카타고 상대로 4집 반승 거둠

두 점 접바둑 조건서 공식 대국 첫 승리

1국 패배 뒤 반격, 최종 3국 21일 예정

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‘알파고 쇼크’ 이후 10년, 인류를 대표해 다시 인공지능(AI)의 한계에 도전한 신진서 9단이 마침내 카타고(KataGo)의 벽을 넘었다.바둑 세계랭킹 1위 신진서는 19일 서울 중구 청파로 한국경제TV스튜디오에서 열린 ‘쎈수학·한경 기신전(棋神戰)’ 3번기 2국에서 카타고와 4시간 50여분의 혈투 끝에 4집 반승을 거뒀다.신진서는 흑돌 두 점을 먼저 놓는 접바둑으로 대국에 나섰다. 카타고가 1국과 마찬가지로 좌상귀 화점을 첫 수로 택한 뒤 3·3에 침입하자, 신진서는 기다렸다는 듯 AI가 만든 대형 정석으로 이끌었다.두 대국자는 불과 5분여 만에 53수까지 진행하며 바둑판의 4분의 1에 가까운 정석을 완성했다. 신진서는 간명한 변화를 두고도 가장 복잡한 길을 택하며 치열한 수읽기 싸움을 벌였다.대형 정석이 마무리되면서 바둑판이 좁아지고 변수도 줄었다. 신진서는 이후 카타고의 거센 추격을 막아내며 끝까지 우세를 지켰고 4집 반 차이로 승부를 마무리했다.이로써 신진서는 두 점을 먼저 놓는 조건이지만 현존 최정상급 바둑 AI인 카타고를 공식 대국에서 처음 꺾은 프로기사가 됐다.카타고는 그동안 프로기사들과의 연습 대국에서 두 점을 접어주고도 사실상 완승을 이어온 것으로 알려졌다. 세 점으로도 버티지 못하는 프로기사가 많았고 네 점을 먼저 놓고 패한 사례도 있었다.10년 전인 2016년 이세돌 9단은 알파고와의 호선 대국에서 역사적인 1승을 거뒀다. 이후 AI의 성능이 비약적으로 발전한 점을 고려하면 신진서의 이번 승리도 인간 바둑의 가능성을 보여준 의미 있는 성과로 평가된다.앞서 신진서는 지난 17일 열린 1국에서는 카타고에 245수 만에 흑 불계패했다. 이날 승리로 두 대국자의 전적은 1승1패가 됐다. 최종 3국은 오는 21일 열린다.