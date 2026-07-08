제니 ‘드라큘라’ 빌보드 ‘핫 100’ 8위…정상급 팝스타와 어깨 나란히

빌보드 ‘핫 100’ 8위…자체 최고 순위 경신

7위 아리아나 그란데·10위 브루노 마스

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 제니가 지난해 12월 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 제17회 MMA2025(2025 멜론뮤직어워드)에서 수상 소감을 말하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 그룹 블랙핑크 멤버 제니가 지난해 12월 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 제17회 MMA2025(2025 멜론뮤직어워드)에서 수상 소감을 말하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 제니가 테임 임팔라와 함께한 ‘드라큘라’로 미국 빌보드 핫100 8위를 기록했다. 지난주보다 두 계단 오른 자체 최고 순위로, 아리아나 그란데·브루노 마스와 함께 톱10에 들며 글로벌 음원 파워를 입증했다. 제니, 테임 임팔라 협업곡 핫100 8위 진입

자체 최고 순위 경신, 톱10 안착

K팝 아티스트들 차트 동반 약진

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그룹 블랙핑크 멤버 제니가 글로벌 팝 시장에서 독보적인 존재감을 증명했다. 세계적인 아티스트 테임 임팔라와 협업한 곡으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트에서 자체 최고 순위를 갈아치우며 정상급 스타들과 어깨를 나란히 했다.7일(현지시간) 빌보드가 공개한 최신 차트(11일 자)에 따르면 제니와 테임 임팔라의 ‘드라큘라’는 이번 주 ‘핫 100’에서 지난주보다 두 계단 상승한 8위에 올랐다. 아리아나 그란데가 7위, 브루노 마스가 10위를 기록한 가운데 제니는 이들과 나란히 톱10에 진입하며 강력한 음원 파워를 과시했다.‘드라큘라’는 호주 출신 포크 싱어송라이터 테임 임팔라가 지난해 10월 발표한 솔로곡이다. 지난 2월 제니가 참여한 리믹스 버전이 나오면서 숏폼 영상 플랫폼을 타고 역주행 돌풍을 일으켰고, 두 아티스트 모두에게 첫 ‘핫 100’ 톱10 진입이라는 영예를 안겼다.이번 주 빌보드 차트에서는 제니 외에도 다양한 K팝 아티스트들의 활약이 두드러졌다. 메인 싱글 차트에는 하이브 레이블즈의 르세라핌·아일릿·캣츠아이가 합작한 ‘아이코닉 바이 미스테이크’가 49위에 이름을 올렸고, 방탄소년단(BTS)의 ‘스윔’은 76위를 차지했다. 그룹과 솔로, 협업 등 다채로운 형태로 영역을 확장하는 모습이다.메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에도 K팝 그룹이 이름을 올렸다. 그룹 에이티즈의 ‘골든 아워: 파트 5’가 1위에 등극하며 정상에 올랐다. BTS의 ‘아리랑’은 19위로 해당 차트 톱20에 15주간 머무르고 있다. 지난 6월 넷플릭스에서 글로벌 1위를 달성한 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST는 23위를 기록하며 싱글과 앨범 양대 차트 모두에서 여전히 강한 영향력을 보이고 있다.