판돈 수백만원 ‘옥중 베팅’

수감자, 수발업체 통해 도박… 경찰, 암호 편지·장부 등 수사

세줄 요약 인천의 한 수발업체가 교도소·구치소 수감자들의 편지를 받아 경기 일정과 배당 정보를 보내고, 판돈을 회신받아 대신 베팅한 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다. 가족·지인을 통한 송금과 먹튀 주장도 나왔다. 수감자들, 수발업체 통해 불법 도박 의혹

경기 정보·판돈 전달, 대리 베팅 정황

압수수색으로 서신·장부 확보, 수사 확대

2026-09-02 14면

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교도소와 구치소 수감자들이 외부 심부름업체를 통해 불법 스포츠 도박을 했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.인천경찰청 광역범죄수사대는 사기 등 혐의로 인천 미추홀구에 있는 수발업체 A사 관계자들을 입건해 수사하고 있다고 1일 밝혔다. 수발업체는 수감자들과 편지를 주고받으며 외부 연락이나 물품 구매, 인터넷 검색 등을 대행하는 업체다. A사는 월드컵 축구와 프로야구 등 국내외 경기 일정과 배당 정보를 편지로 전국 각지의 수감자들에게 보낸 뒤 원하는 경기와 판돈을 회신받아 대신 베팅한 의혹을 받고 있다.수감자들은 가족이나 지인에게 부탁해 A사 계좌로 판돈을 송금했으며, 업체는 대리 베팅 대가로 금액의 10%가량을 수수료로 받은 것으로 알려졌다. 한 번에 수백만 원을 건 사례도 있는 것으로 전해졌다.일부 편지에는 미국 대표팀 승리나 특정 구단 승리, 베팅 액수 등을 뜻하는 암호가 사용된 정황도 드러났다. 판돈을 받은 뒤 돌려주지 않고 잠적하는 ‘먹튀’ 피해 주장도 제기됐다.경찰은 지난 7월 초 A사 사무실을 압수수색해 수감자들과 주고받은 서신과 거래 장부 등을 확보했다. 압수물 분석을 통해 도박에 가담한 수감자 수와 거래 규모를 확인하고 국민체육진흥법 위반 혐의를 적용할 수 있는지 검토하고 있다. 경찰 관계자는 “스포츠 도박에 관여한 수감자 수, 총거래 금액 등을 확인하고 있다”고 말했다.