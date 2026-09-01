판돈 수백만원 ‘옥중 베팅’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

판돈 수백만원 ‘옥중 베팅’

강남주 기자
입력 2026-09-01 18:08
수정 2026-09-01 18:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

수감자, 수발업체 통해 도박… 경찰, 암호 편지·장부 등 수사

교도소와 구치소 수감자들이 외부 심부름업체를 통해 불법 스포츠 도박을 했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.

인천경찰청 광역범죄수사대는 사기 등 혐의로 인천 미추홀구에 있는 수발업체 A사 관계자들을 입건해 수사하고 있다고 1일 밝혔다. 수발업체는 수감자들과 편지를 주고받으며 외부 연락이나 물품 구매, 인터넷 검색 등을 대행하는 업체다. A사는 월드컵 축구와 프로야구 등 국내외 경기 일정과 배당 정보를 편지로 전국 각지의 수감자들에게 보낸 뒤 원하는 경기와 판돈을 회신받아 대신 베팅한 의혹을 받고 있다.

수감자들은 가족이나 지인에게 부탁해 A사 계좌로 판돈을 송금했으며, 업체는 대리 베팅 대가로 금액의 10%가량을 수수료로 받은 것으로 알려졌다. 한 번에 수백만 원을 건 사례도 있는 것으로 전해졌다.

일부 편지에는 미국 대표팀 승리나 특정 구단 승리, 베팅 액수 등을 뜻하는 암호가 사용된 정황도 드러났다. 판돈을 받은 뒤 돌려주지 않고 잠적하는 ‘먹튀’ 피해 주장도 제기됐다.

경찰은 지난 7월 초 A사 사무실을 압수수색해 수감자들과 주고받은 서신과 거래 장부 등을 확보했다. 압수물 분석을 통해 도박에 가담한 수감자 수와 거래 규모를 확인하고 국민체육진흥법 위반 혐의를 적용할 수 있는지 검토하고 있다. 경찰 관계자는 “스포츠 도박에 관여한 수감자 수, 총거래 금액 등을 확인하고 있다”고 말했다.

강남주 기자
세줄 요약
  • 수감자들, 수발업체 통해 불법 도박 의혹
  • 경기 정보·판돈 전달, 대리 베팅 정황
  • 압수수색으로 서신·장부 확보, 수사 확대
2026-09-02 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
수발업체 A사가 수감자들에게 제공한 것은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로