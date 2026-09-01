핼쑥한 얼굴에 하이힐…‘희소병’ 셀린 디옹 복귀 앞둔 근황

‘전신 근육 강직’ 투병 고백 후 첫 콘서트

2020년 이후 6년여만…파리서 26회

“17년 간 고통…통증 심해 걷지도 못해”

이미지 확대 캐나다 출신의 ‘팝 디바’ 셀린 디옹이 28일(현지시간) 프랑스 파리의 한 호텔 앞에 도착해 팬들을 향해 손을 흔들며 인사하고 있다. 2026.8.28 파리 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 캐나다 출신의 ‘팝 디바’ 셀린 디옹이 28일(현지시간) 프랑스 파리의 한 호텔 앞에 도착해 팬들을 향해 손을 흔들며 인사하고 있다. 2026.8.28 파리 AFP 연합뉴스

이미지 확대 캐나다 출신의 ‘팝 디바’ 셀린 디옹이 28일(현지시간) 프랑스 파리의 한 호텔 앞에 도착해 팬들을 향해 손을 흔들며 인사하고 있다. 2026.8.28 파리 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 캐나다 출신의 ‘팝 디바’ 셀린 디옹이 28일(현지시간) 프랑스 파리의 한 호텔 앞에 도착해 팬들을 향해 손을 흔들며 인사하고 있다. 2026.8.28 파리 AFP 연합뉴스

세줄 요약 셀린 디옹이 전신 근육 강직인간증후군 투병 이후 6년여 만의 콘서트 복귀를 앞두고 파리에서 모습을 드러냈다. 핼쑥한 얼굴에도 하이힐과 트렌치코트 차림으로 팬들에게 손을 흔들며 감사 인사를 전했고, 공연은 900만명 예매 열기에 총 26회로 늘었다. 희소병 투병 끝, 6년여 만의 무대 복귀 임박

파리 호텔 도착, 팬들 향해 손 흔들며 감사

900만명 예매 몰려 공연 26회로 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

캐나다 출신의 ‘팝 디바’ 셀린 디옹이 6년여 만의 콘서트 무대 복귀를 앞두고 팬들 앞에 모습을 드러냈다.프랑스24와 유로뉴스 등 외신에 따르면 오는 12일 프랑스 파리에서 콘서트를 앞두고 있는 그는 지난달 28일(현지시간) 팬들의 환영을 받으며 파리의 한 호텔에 도착했다.선글라스로 가려진 그의 얼굴은 핼쑥한 모습이었다. 그럼에도 트렌치코트와 하이힐로 한껏 멋을 낸 그는 자신을 기다려준 팬들을 향해 손을 흔들며 감사 인사를 전했다.현지 방송과의 인터뷰에서 그는 “여기(파리)가 저의 두 번째 집”이라며 “와주셔서 정말 감사하다”고 말했다.그는 오는 12일부터 4만석 규모의 파리 라데팡스 아레나에서 콘서트를 연다. 당초 10월 14일까지 10회로 예정돼 있었으나, 티켓 예매에 무려 900만명이 몰리며 순식간에 매진되자 주최 측은 6회차를 추가했다. 이어 내년 5월까지 기간을 연장해 총 26회 규모로 확대했다.그의 마지막 투어 콘서트 공연은 2020년 3월이었다. 당시 북미에서 진행되던 그의 투어 콘서트는 코로나19 확산 탓에 중단됐고, 이후 파리를 포함한 유럽 투어가 예정돼 있었으나 코로나19로 연기됐다.이어 그가 2022년 근육 경직을 유발하는 ‘전신 근육 강직인간증후군’(Stiff-Person Syndrome·SPS)을 앓고 있다고 밝히면서 투어는 전면 취소됐다. 그는 2024년 파리올림픽 개막식에 등장해 ‘사랑의 찬가’를 불렀지만, 그간 개인 공연은 없었다.투병에 전념해오던 그는 지난 5월 소셜미디어(SNS)에 올린 영상을 통해 “9월 초에 파리에서 만나 공연할 것”이라고 밝히며 복귀를 선언했다.그의 58세 생일을 맞아 이뤄진 발표에서 그는 “몸이 건강하다”면서 춤을 추기도 했다.그는 콘서트 재개를 밝힌 뒤 인터뷰를 통해 그간의 투병 과정을 공개하기도 했다. 그는 ‘하퍼스 바자’ 9월호에 실린 인터뷰에서 “17년 동안 병명도 모른 채 병마와 싸웠다”고 털어놓았다.그는 인터뷰에서 “진단을 받기 몇 년 전부터 증상을 겪어왔다”면서 “통증이 심해 걸을 수도 없을 정도였다”라고 말했다. 그러면서 약물 치료는 물론 물리치료, 면역치료 등을 받아왔으며 복귀 준비를 위해 주 3회 90분씩 필라테스를 하고 있다고 밝혔다.