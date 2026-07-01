‘한국의 모나리자’ 신윤복 미인도, 7일부터 대구간송미술관서 상설 전시

세줄 요약 ‘한국의 모나리자’로 불리는 신윤복의 미인도가 7일부터 대구간송미술관 1층 전시실 3에서 상설 전시된다. 한지로 마감한 ‘미인도실’에 들어가 작품을 가까이 볼 수 있으며, 대구시는 이를 지역 문화 아이콘으로 키우겠다는 계획이다. 신윤복 미인도, 대구간송미술관 상설 전시 개관

1층 전시실 3, 한지 마감 미인도실 조성

대구시, 지역 대표 문화 아이콘 육성 구상

이미지 확대 대구간송미술관의 미인도 상설 전시공간 ‘아름다운 사람이 있는 방, 미인도실’ 조감도. 대구간송미술관 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구간송미술관의 미인도 상설 전시공간 ‘아름다운 사람이 있는 방, 미인도실’ 조감도. 대구간송미술관 제공

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‘한국의 모나리자’라고 불리는 혜원 신윤복의 대표작 미인도를 오는 7일부터 대구에서 언제든 볼 수 있게 된다.대구간송미술관은 국가지정문화유산 보물 미인도의 상설 전시 공간을 마련한다고 1일 밝혔다. 전시 공간은 미술관 1층 전시실 3에 마련된다.‘아름다운 사람이 있는 방, 미인도실’에 긴 통로를 거쳐 들어가면 한지로만 마감된 작은 방 안에 미인도가 전시될 예정이다. 전시 공간 디자인은 지난해 문을 연 국립부여박물관 백제대향로관을 설계한 스튜디오 WGNB가 맡아 눈길을 끌었다.미인도는 상의에 비해 하의를 부풀린 조선 후기 여성의 세련된 옷차림 등을 섬세하게 표현한 작품으로 조선후기 대표 풍속화가 신윤복이 그린 여성미의 결정체라는 평가를 받는다. 이런 작품성과 명성에도 불구하고 대중에 공개되는 경우는 극히 드물었다. 적절한 보호가 필수적이기 때문이다. 따라서 미인도 전시가 열릴 때마다 관람객들은 장사진을 이뤘다.하지만 이번 대구간송미술관 미인도 상설 전시공간 개관으로 관객들은 보다 자주 미인도를 접할 수 있게 됐다. 대구간송미술관과 대구시는 이번 상설 전시를 계기로 미인도를 대구를 상징하는 대표 문화 아이콘으로 키우겠다는 구상도 세웠다.전인건 관장은 “신윤복의 ‘미인도’는 진경시대 조선 여인의 아름다움을 사실적이면서도 세련되게 담아낸 우리 미술사의 독보적 걸작”이라면서 “미술관을 찾은 관람객들이 언제든 일상 속에서 미인도를 마주할 수 있게 됐다는 점에서 의의가 크다”고 말했다.