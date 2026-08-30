“손주 보여다오”…매일 영상통화 거는 시아버지, 차단 경고에 “1분이 어렵냐”[사연잇슈]

둘째 임신 중인 女, 시아버지 영통 부담 토로

남편 “차단할 것” 으름장에 ‘서운하다’는 시아버지

이미지 확대 한 여성이 시아버지가 손주를 보기 위해 매일 영상통화를 걸어오는 데 부담을 느낀다며 고민을 털어놨다. 아이클릭아트 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 한 여성이 시아버지가 손주를 보기 위해 매일 영상통화를 걸어오는 데 부담을 느낀다며 고민을 털어놨다. 아이클릭아트 자료사진

이미지 확대 한 여성이 시아버지가 손주를 보기 위해 매일 영상통화를 걸어오는 데 부담을 느낀다며 고민을 털어놨다. 아이클릭아트 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 한 여성이 시아버지가 손주를 보기 위해 매일 영상통화를 걸어오는 데 부담을 느낀다며 고민을 털어놨다. 아이클릭아트 자료사진

세줄 요약 한 며느리가 손주를 보고 싶어 매일 영상통화를 거는 시아버지 때문에 부담을 느낀다고 털어놨다. 남편의 야근과 육아, 집안일까지 겹친 상황에서 통화가 반복되자 차단 경고까지 나왔고, 누리꾼들은 경계를 분명히 하라고 조언했다. 손주 보고 싶은 시아버지의 매일 영상통화 부담

육아·일·집안일 겹친 며느리의 통화 스트레스

가족 간에도 생활과 경계 존중 필요성 제기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한 여성이 시아버지가 손주를 보기 위해 매일 영상통화를 걸어오는 데 부담을 느낀다며 고민을 털어놨다.최근 직장인 온라인 커뮤니티 블라인드에는 ‘시아버지가 매일 영통 오시는데 정도껏 오게 하는 방법은?’이라는 제목의 글이 올라왔다.글쓴이 A씨는 “우리 시댁은 경상도 집안이고 아들 하나, 딸 하나 있다. 둘 다 결혼해서 손주들이 있다”고 시댁을 소개했다.이어 “결혼할 때 1억원 보태주셨고, 제사는 1년에 3번 있고, 매달 시댁 가서 1박2일 자고 온다”며 “문자나 전화 안부는 주 4회 정도 한다. 나도 최대한 살갑게 애교 부리면서 지내왔다”고 했다.문제는 첫째 아이를 낳은 뒤부터 시작됐다. A씨는 “3년 전 첫째가 태어나고 나서부터 아버님이 본인과 똑닮은 친손주를 엄청 좋아하셔서 이틀에 한 번씩 영통(영상통화)이 왔다”며 “그런데 둘째를 임신하고 나서부터는 전화가 매일매일 오기 시작했다”고 말했다.남편의 야근이 잦아 평일에는 혼자 육아를 맡고 있다는 A씨는 “입덧에 출퇴근하면서 첫째 돌보고 내 몸 챙기고 집안일 하다 보면 영통을 매일 받는 게 귀찮고 힘들다”고 토로했다.A씨는 “영통을 안 받으면 서운하다고 톡이 온다. 또 왜 다시 전화 안 하냐고 뭐라고 하신다”며 “남편이 몇 번 적당히 하라고 대들었고, ‘아내 폰에 아버지 전화 차단하겠다’고 으름장을 놓기도 했지만 아버님은 ‘차단 안 푸는 며느리한테 서운하다’고 소리를 지르셨다”고 전했다.A씨는 자신이 이른바 ‘착한 며느리병’에 걸린 것 같다고도 했다. 그는 “직접 아버님께 기분 안 상하게 좋게 말씀드려 봤지만 ‘전화 1분이 뭐가 어렵냐’는 식”이라며 “참고로 아가씨와 사위에게는 전화하지 않으신다”고 했다.그러면서 “감정 안 상하는 범위 안에서 매일 영통은 좀 안 했으면 하는데 방법이 없느냐”고 조언을 구했다.사연을 접한 누리꾼들은 A씨가 시아버지의 서운함보다 자신의 상황을 우선해야 한다고 조언했다. “서운해하시는 거 신경 쓰지 말고 1분도 힘들다고 정확하게 말해라”, “착한 며느리 포지션을 유지하면서 영통이 안 오게 하는 법은 없다” 등의 반응이 나왔다.한 누리꾼은 “영통은 받지 말고 카톡으로 계속 ‘바빠서 못 봤어요’라고 반복하라”고 조언하기도 했다.전문가들은 가족 간의 친밀감도 상대방의 동의와 상황을 고려하는 것이 중요하다고 말한다. 특히 육아와 직장생활을 병행하는 상황에서는 짧은 통화라도 반복되면 부담이 될 수 있는 만큼, 일방적으로 횟수를 정하기보다 서로 가능한 시간대를 정해 연락하는 것이 갈등을 줄이는 방법이 될 수 있다.결국 중요한 것은 통화 시간보다 상대방이 그 통화를 받아들일 여유가 있는지를 존중하는 것이다. 손주를 보고 싶은 조부모의 마음 역시 자연스럽지만, 그 마음을 표현하는 방식이 며느리에게 의무나 압박으로 느껴진다면 오히려 가족 간 갈등으로 이어질 수 있다. 전문가들은 가족 사이에서도 상대방의 거절을 서운함이나 예의의 문제로만 받아들이기보다 서로의 생활과 경계를 존중하는 대화가 필요하다고 조언한다.