[속보] 서귀포 하예포구 실종자는 20대 해군… 낚시하러 갔다가 연락두절

27일 휴대전화 꺼져… 28일 부친 “연락 안된다” 신고

당시 풍랑주의보 발효… 경찰·군인 등 해안가 집중수색

이미지 확대 제주도소방안전본부 대원들이 29일 서귀포시 하예동 포구에서 27일 실종된 20대 군인을 찾기 위해 드론을 투입해 해안가를 수색하고 있다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도소방안전본부 대원들이 29일 서귀포시 하예동 포구에서 27일 실종된 20대 군인을 찾기 위해 드론을 투입해 해안가를 수색하고 있다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 제주에서 근무하는 20대 해군 A씨가 낚시를 하러 나간 뒤 연락이 끊겨 경찰과 소방, 군 당국이 이틀째 수색했다. 휴대전화는 지난 27일 꺼졌고 차량은 서귀포시 하예포구 인근에서 발견됐다. 당시 제주에는 풍랑주의보가 발효된 상태였다. 제주 근무 20대 해군 낚시 후 연락두절

휴대전화 위치 하예동 해안가로 확인

차량 하예포구 인근 발견 뒤 합동수색

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최근 제주에서 실종사건이 잇따르는 가운데 제주에서 근무하는 20대 해군이 낚시하러 나간 뒤 연락이 끊겨 경찰과 소방, 군 당국 등이 이틀째 수색을 벌이고 있다.29일 서귀포경찰서 등에 따르면 전날 오후 2시 10분쯤 인천 제물포경찰서로 “제주에서 근무하는 아들이 낚시를 하러 간 것 같은데 연락이 되지 않아 걱정된다”는 내용의 신고가 접수됐다.신고를 받은 경찰은 A씨의 휴대전화 위치를 확인한 결과 제주 서귀포시 하예동 해안가 일대로 파악하고 제주경찰에 공조를 요청했다. 제주경찰은 오후 2시 20분쯤 관련 내용을 넘겨받고 수색에 나섰다.A씨는 제주 해군기지 관사에서 생활하며 근무해 온 것으로 파악됐다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인해 A씨가 낚시 도구를 챙겨 외출하는 모습도 확인한 것으로 전해졌다.A씨의 휴대전화는 지난 27일 꺼진 것으로 확인됐다. 당시 제주에는 풍랑주의보가 발효된 것으로 알려졌다.A씨의 차량은 서귀포시 하예포구 인근에서 발견됐다.경찰과 소방, 군 등 유관기관은 전날 차량 발견 지점 주변에 인력과 드론, 구조견 등을 투입해 수색을 벌이고 있으며 유관기관도 이날 하예포구 일대를 중심으로 수색을 이어가고 있다.경찰은 A씨가 낚시를 위해 이동한 경로와 휴대전화 위치정보, 차량 발견 경위 등을 토대로 정확한 행방을 확인하고 있다.경찰 관계자는 “현재 수색과 함께 A씨의 이동 경로 등을 확인하고 있다”고 말했다.