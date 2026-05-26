9㎏ 장비 메고 땀 뻘뻘…유재석이 찍은 거리뷰, 지도 앱 반영 “지겹고 힘들다”

세줄 요약 유재석과 허경환이 방송에서 9㎏짜리 전문 장비를 메고 서울 골목 거리뷰를 촬영했다. 경복궁 집옥재와 낙산공원 장수마을을 걸으며 10m마다 멈춰 찍는 고된 작업이었고, 유재석은 지겹고 힘들다고 토로했다. 이후 실제 지도 앱에 두 사람의 촬영 장면이 반영돼 화제가 됐다. 유재석·허경환, 9㎏ 장비 메고 거리뷰 촬영

경복궁·낙산공원 골목 누비며 고된 작업 수행

방송 뒤 실제 지도 앱에 촬영 장면 반영

이미지 확대 방송인 유재석이 서울 경복궁 집옥재 거리뷰를 제작하고 있는 모습. 네이버 지도 캡처 닫기 이미지 확대 보기 방송인 유재석이 서울 경복궁 집옥재 거리뷰를 제작하고 있는 모습. 네이버 지도 캡처

이미지 확대 네이버 지도 앱 로드뷰 서비스에 찍힌 방송인 허경환의 모습. 네이버 지도 캡처 닫기 이미지 확대 보기 네이버 지도 앱 로드뷰 서비스에 찍힌 방송인 허경환의 모습. 네이버 지도 캡처

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‘국민 MC’ 유재석이 직접 촬영한 거리뷰가 실제 지도 서비스에 정식으로 반영돼 팬들의 관심이 뜨겁다.지난 23일 방송된 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석과 허경환이 세종대왕 탄신일을 기념해 정밀한 지도 제작을 위해 애쓴 세종대왕의 뜻을 받들어 서울의 골목 거리뷰 제작 업무를 수행하는 모습이 그려졌다.이날 두 사람은 N사 지도 앱 거리뷰 촬영을 위해 무게가 약 9㎏에 달하는 전문 장비를 등에 메고 경복궁 집옥재와 낙산공원 장수마을 일대를 도보로 이동했다.촬영 과정은 결코 쉽지 않았다. 이들은 차량이 다니지 못하는 길을 다니며 약 10m당 한 번씩 멈춰 서서 거리를 촬영해야 했다.유재석은 몇 번의 촬영 만에 인내심이 바닥나 “벌써 지겹다. 얼굴은 너무 뜨겁고. 너무 지루하고 힘들고 외롭다”고 토로하며 “거리뷰 그냥 봤는데 진짜 고생하신다”고 밝혔다.장수마을 골목길 촬영을 위해선 땀을 흘리며 낙산공원을 직접 올라가야 했다. 나무에 안테나가 걸리지 않도록 신경도 써야 했다.고된 일에도 유재석은 생생한 골목 모습이 차곡차곡 쌓여가는 걸 실감하며 “나중에 사람들이 이 거리뷰를 보면 뿌듯할 것 같다”고 기대했다.방송 직후 실제 N사 지도 앱 로드뷰 서비스에는 유재석과 허경환의 촬영 모습이 고스란히 담긴 사진이 등장했다. 현재 경복궁 집옥재 로드뷰를 검색하면 두 사람이 촬영 장비를 착용한 상태로 이동하는 장면을 확인할 수 있다.로드뷰를 통해 공개된 사진 속 유재석과 허경환은 서로를 의식하지 않은 채 열심히 한옥 내부를 촬영하는 모습이다. 촬영 장비를 등에 지고 한옥 내부를 촬영하거나 성곽길 위에 쪼그려 앉아 장비를 점검하는 유재석의 모습도 확인할 수 있다.특히 거리뷰 서비스 특성상 카메라에 담긴 인물들을 모자이크 처리하지만, 유재석과 허경환의 얼굴은 별도의 모자이크 처리 없이 담겨 화제를 모으고 있다.네티즌들은 “조선시대 사람마냥 찍혔네”, “지도 찾아보니 진짜 있네”, “너무 웃기다”, “방송 너무 좋았다”, “열심히 하는 모습 보기 좋다” 등의 반응을 보였다.